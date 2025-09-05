The Town começa neste fim de semana em São Paulo

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será palco da segunda edição do festival The Town 2025, criado pelos mesmos realizadores do Rock in Rio.

O evento acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, com portões abrindo às 12h (horário local) e shows até as 2h da manhã. Ainda há ingressos à venda para todas as datas pelo site Ticketmaster Brasil.

O festival contará com cinco palcos principais: Skyline, The One, Factory, Quebrada e São Paulo Square, além da The Tower, com programação noturna.

Entre os destaques do palco Skyline estão Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry, que se apresentarão no início da noite, a partir das 23h15, com exceção de Mariah Carey, que sobe ao palco às 23h45.

Além dos headliners, a programação reúne artistas nacionais e internacionais de diferentes estilos musicais, incluindo pop, rock, funk, rap, música eletrônica e R&B, como Filipe Ret, Burna Boy, Don Toliver, Karol Conká, Lauryn Hill, Iggy Pop, Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Ivete Sangalo, Jessie J, Lionel Richie, Camila Cabello, J Balvin, Ludmilla, Gloria Groove, entre outros.

O festival também destaca iniciativas culturais, com batalhas da Aldeia no Palco Quebrada e apresentações da SP Square Big Band, que se apresenta diariamente com convidados especiais.

Principais destaques do Palco Skyline por dia:

6 de setembro: Travis Scott (23h15)

7 de setembro: Green Day (23h15)

12 de setembro: Backstreet Boys (23h15)

13 de setembro: Mariah Carey (23h45)

14 de setembro: Katy Perry (23h15)

