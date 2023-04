The Voice Kids: irmãos de MS viram todas as cadeiras ao som do Trio Parada Dura

Irmaõs de Mato Grosso do Sul, Eros e Lorenzo viraram todas as cadeiras do The Voice Kids em apresentação exibida no último domingo (23). A dupla sertaneja escolheu a música "Vivendo aqui no Mato", do Trio Parada Dura com participação de Zé Neto e Cristiano.

Iza, Mumuzinho e Carlinhos Brown viraram as cadeiras, nessa ordem, para assistir a interpretação dos Sul-mato-grossenses, de 12 e 10 anos. Com o poder da escolha, Eros e Lorenzo se juntaram ao time Brown, que disparou: "Essas duas vozes que vieram do Mato Grosso do Sul têm algo a nos dizer. Tem um repertório de duplas clássicas que precisam ser cantadas nesse programa e eles tão super preparados para encantar os ‘kids’ de todas as idades".

Passada a fase de audições às cegas, a duplu agora aguarda pela etapa de batalhas, se classificados seguem para os shows ao vivo, sendo super batalha, semifinal e, então, a tão sonhada vaga para a final da 8ª edição do The Voice Kids. Confira a apresentação;

