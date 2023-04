Tiktoker "pai" de capivara é multado em R$ 17 mil pelo Ibama e revolta internautas

Agenor Tupinambá, conhecido por compartilhar a rotina de amizade com a capivara Filó e outros animais no TikTok, foi denunciado pelo Ibama, nessa terça-feira (18), por suspeita de maus-tratos, abuso e exploração animal. O fazendeiro terá de pagar multa de R$ 17 mil.

Nas redes sociais, Agenor mostrava o cotidiano da fazenda na qual mora, em Autazes, interior do Amazonas. O tiktoker compartilhava momentos de carinho e cuidado com os animais. Em especial, a capivara Filó, que protagonizava as postagens e fazia sucesso com os seguidores.

Após o ocorrido, o fazendeiro divulgou em seu perfil no Instagram, uma nota de esclarecimento, na qual lamenta as acusações e relata a relação de carinho que nutre pelos animais.

“Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais”, contou.

Um trecho do texto fez alusão a um suposto assassinato de animal, mas não há esclarecimento do que se trata: “Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida”.

Na nota, Tupinambá ainda contou que foi notificado a apagar todas as publicações que envolvessem os animais e que terá de entregar a capivara Filó a um centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do habitat natural. “Se tem alguém que mora no habitat natural de alguém sou eu, não os animais”, contrapõe.

“Lamento profundamente o que está acontecendo e só eu sei a dor que estou sentindo”, finalizou. As postagens com Filó e outros animais já foram apagadas dos perfis de Agenor. Nos comentários, seguidores apoiam o fazendeiro e cobram do Ibama que desista da ação.

Nas redes sociais, internautas rebateram a decisão: "Tanta gente que comete crime e não é punido", comentou um. "Cadê punições para coisas SÉRIAS que deveriam realmente ter a atenção de vocês????", questionou a atriz Giovanna Lancellotti. Outros famosos também declararam apoio ao jovem, que pede por justiça no caso.

