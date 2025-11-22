Menu
Comportamento

TJMS realiza Cantata de Natal com apresentação aberta ao público

Evento acontece na sexta-feira às 18h na rampa do prédio do Judiciário

22 novembro 2025 - 13h33Taynara Menezes

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promove nesta sexta-feira (28), às 18h, a tradicional Cantata de Natal, na rampa de entrada do prédio, na Avenida Mato Grosso. O evento é aberto ao público e promete reunir comunidade, servidores, magistrados e familiares em uma noite de música e celebração.

Sob regência do maestro Nillo Cunha, o Coral do TJMS apresentará um repertório especial preparado para a data, com obras vocais e instrumentais que ressaltam união, esperança e solidariedade, valores que marcam o espírito natalino.

O espetáculo reforça o papel cultural do Judiciário e o vínculo com a sociedade sul-mato-grossense, oferecendo ao público uma apresentação única nesta temporada.

Criado em 1989, o Coral do TJMS passou por período de recesso e foi reativado em 2013. Desde então, tem ampliado sua participação em eventos oficiais e culturais do Estado.

