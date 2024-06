'Torresmo Fest' estará no Shopping Campo Grande de 6 a 9 de junho; veja programação

O Shopping Campo Grande recebe o 'Torresmofest', considerado o maior festival gastronômico do Brasil. São mais de 400 edições e já atraiu mais de 8 milhões de visitantes em cidades por todo o País. O evento trará o melhor do torresmo e gastronomia brasileira de 6 a 9 de junho, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita.

O festival que celebra as delícias à base de proteína suína promete agitar o público. Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento.

O evento oferece uma ampla variedade de preparos da iguaria, incluindo o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas estarão disponíveis oferecendo outras delícias como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com shimeji. Tudo isso será acompanhado do exclusivo chopp artesanal, para uma experiência gastronômica completa.

O 'Torresmo Fest' integra a agenda de comemorações dos 35 anos do Shopping Campo Grande, que proporciona ao público eventos voltados ao entretenimento, cultura e gastronomia como parte da programação. “O fomento à gastronomia é uma das características do Shopping, que inova e traz iniciativas que agradam a toda a família. O Torresmo Fest foi um grande sucesso no ano passado e vamos repetir a parceria atendendo ao pedido do público, que se identificou com o evento que alia diversão e uma experiência gastronômica exclusiva”, avaliou a gerente de Marketing do Shopping, Gabriella Alves.

O evento é imperdível para toda a família e conta ainda com atrações musicais todos os dias. Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (06)

20h – Especial Tim Maia e Legião Urbana – Banda Plebheus;

SEXTA-FEIRA (07)

20h – Cover Guns N Roses – Banda On The Road;

SÁBADO (08)

14h – Leandro Duo – Voz e Violão;

17h – Cover Charlie Brown Jr – Banda Kefla;

20h – Tributo aos Mamonas – Banda Alziras;

DOMINGO (09)

14h – Rafael – Rock Internacional;

17h – Junior Parente – Pagode;

20h – Cover Queen – Bohemian Rock.

Serviço

Torresmofest;

Estacionamento do Shopping Campo Grande;

De 06 a 09 de junho;

Das 12h às 22h;

Entrada gratuita para o evento!

