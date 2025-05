Torresmofest retorna a Campo Grande com gastronomia, música e lazer gratuito

Campo Grande se prepara para receber o Torresmofest. O evento acontecerá de 05 a 08 de junho, das 12h às 23h, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, com entrada gratuita.

Conhecido por reunir o melhor da gastronomia à base de carne suína, o festival oferecerá uma estrutura de 4.500 m², com área aberta, mesas, cadeiras, espaço kids e uma variedade de estações gastronômicas.

Entre os destaques, os visitantes poderão saborear diferentes preparos do torresmo, como o tradicional pururuca, o torresmo de rolo e o de boteco. Os pratos têm preços a partir de R$ 35.

Além dos mais de 20 expositores de comida, o público poderá degustar pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e uma seleção de doces. Para acompanhar, haverá chopp artesanal e drinks variados.

O evento contará com shows ao vivo de bandas cover e tributos que prometem animar o público. Já estão confirmadas apresentações como Especial Tim Maia, Tributo aos Mamonas Assassinas, Cover U2 e Cover Guns N’ Roses.

“A previsão é de um público superior a 20 mil pessoas e o consumo de cerca de 15 toneladas de carne suína. Estamos muito felizes em estar de volta a Campo Grande”, afirmou o idealizador do festival, Eduardo Bueno.

Pioneiro no formato, o Torresmofest já soma mais de 500 edições realizadas por todo o país e ultrapassa a marca de 10 milhões de visitantes.

O festival já passou por cidades de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná e diversas localidades do Nordeste.

