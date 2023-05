Após transplantes renais na Capital, pacientes comemoram mudança de vida

Compatilhando histórias! O mês de maio nunca mais será o mesmo para Orestes Moreira dos Santos, de 72 anos, e Carla Patrícia Falcão, de 26. Isso porque no último dia 5, eles tiveram a vida mudada depois um transplante renal.

Sofrendo há anos com problemas renais, os dois tiveram a oportunidade de receber um novo rim por meio da doação efetivada no Hospital Santa Casa de Campo Grande, pondo um fim às intermináveis sessões do Serviço de Hemodiálise.

Orestes do Santos, um dos transplantados, veio de Sorriso, no Mato Grosso, para seguir o sonho de receber o novo órgão. “Comecei minha hemodiálise lá em Sinop, só para ficar vivo, e quando me mudei para Mato Grosso do Sul fiz todos os exames e entrei para a fila de transplante”, contou ele.

Conforme lembrou o paciente, sua luta começou após o diagnóstico de câncer nos rins em 2019. Com o progresso da doença, os rins precisavam ser retirados enquanto a rotina de diálise três vezes por semana apenas começava. “Antes eu não podia sair, planejar uma viagem, sem precisar interromper tudo”, desabafou. “Agora, vou aproveitar muito mais a vida com esse tempo, e vou curtir a felicidade de ter dado tudo certo”, destacou Orestes, que comemora o sucesso de sua cirurgia e a de sua vizinha de quarto, Carla Patrícia Falcão.

O suplício de Carla começou ainda em 2018, após passar mal em sua cidade natal, Bonito. “Fui vítima de um diagnóstico errado em minha cidade, e precisei ser transferida para a Santa Casa ao piorar”, contou a paciente que foi examinada no hospital, sendo diagnosticada com insuficiência renal. “Descobri que meus rins não se desenvolveram direito e, após passar pela gestação do meu filho, acabaram perdendo de vez o funcionamento”, relatou. Assim como Orestes, Carla também precisou se adequar à rotina de Hemodiálise três vezes por semana, com um agravante: por morar em Bonito, enfrentou 4h de estrada para chegar até a Santa Casa da Capital.

“Praticamente dedicava minha vida à diálise, porque eram quatro horas para chegar aqui, quatro horas na máquina e quatro horas para voltar para casa, três vezes por semana”, desabafou. Depois da cirurgia, Carla comemorou o tempo livre que terá para passar com o filho, que hoje tem 7 anos. “Eu era muito nova quando comecei todo esse processo, então agora poderei finalmente me dedicar ao meu filho e aos estudos”, destacou.

Quem acompanhou o processo dos pacientes foi a coordenadora médica do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa, Dra. Rafaella Campanholo. “Como é necessário o uso de medicações contínuas que possuem efeitos colaterais, é importante estabelecermos uma cumplicidade médico-paciente, criando um laço de confiança”, ressaltou. “Como somos um serviço de pequena escala, acredito que conseguimos constituir esses vínculos”, conclui a médica.

