Trazendo lembranças, artesã recupera bonecas antigas na Capital

De pano, de madeira, de plástico ou de silicone: as bonecas são grandes companheiras em todas as fases das crianças. Muita gente já teve alguma boneca que se apegou na infância e guarda até hoje, no entanto, é normal que com o passar dos anos a boneca se desgaste, rasgue ou se perca as roupinhas. Trazendo de volta a beleza para o brinquedo que é cheio de significado, Regina Maura de Andrade Maia, de 58 anos, trabalha há anos com a recuperação dessas bonecas que chegam sem vida, e saem de lá novinhas em folha.

Ela que confecciona roupinhas desde pequena, passou a realizar o trabalho com bonecas de pano há 20 anos. Logo depois, surgiu a oportunidade de reconstruí-las, isso há 15 anos. “Tudo começou quando me pediram para recuperar uma boneca, e desde então passei a trabalhar com isso também. É algo que conquista as pessoas, traz de volta lembranças boas de quando criança, e dá até para dar de presente para as próximas gerações, ou simplesmente guarda-las”, iniciou Regina.

Ao longo desse tempo, cerca de 30 bonecas já foram recuperadas pela artesã. Para que elas voltem a ter o aspecto de nova, as bonecas passam por três estágios de recuperação: reestruturação – seja a costura ou um novo corpo de pano -, limpeza, e novas vestimentas. “Algumas chegam rasgadas, outras com a parte do corpo de pano faltando pedaços, e etc. Então refaço essa parte, costuro o que precisa de reparos, e deixo ela pronta. Depois é preciso lavar, pois algumas estão rabiscadas ou sujas. E por último são feitas as roupinhas, muitas vezes com algum tecido escolhido pela cliente”, detalhou à reportagem.

Especialista em despertar memórias afetivas nas clientes, um trabalho especial que Regina dividiu com o JD1, foi da recuperação de uma boneca que passou por gerações. “Antes, a boneca era da avó, e a roupinha foi feita a partir de uma camisa da bisavó. Foi bacana fazer esse trabalho, e a bisneta ficou feliz com a boneca que ganhou, que era cheia de significado”, contou ela.

As bonecas ficam prontas em até 5 dias, e custam a partir de R$ 55 cada. Já as roupinhas, custam R$ 45. Além das bonecas, a artesã já recuperou uma naninha também. “Esse foi para um menino, ele ficou feliz, pois ficou parecendo novinha”.

Mais memórias

Ursinho da memória - Foto Regina de Pano

O “ursinho da memória” surgiu para ficar na lembrança das mães, avós, madrinhas, e qualquer um que quiser eternizar uma peça de roupa do bebê da família. “O urso é feito com a roupinha do bebê. Pode ser um macacão, uma blusinha. Faço o corpinho dele vestindo essa peça, que será sempre lembrada. A cabeça e as mãos do urso, faço de pelúcia mesmo. É uma ótima opção também”, explicou ela.

Além dos bonecos personalizados, Regina Maia confecciona diversos outros artesanatos, como avental e toucas do kit chef de cozinha, lembrancinhas para aniversários e outros eventos. Para conferir e acompanhar o trabalho da artesã, siga @reginadepano no Instagram e no Facebook. A loja física fica localizada na Rua Ivinhema, 55, na Vila Sobrinho em Campo Grande. “Divulgo meu trabalho nos grupos do WhatsApp, redes sociais e OLX. Sempre tenho novidades. Acompanhem!”, convidou ela.

