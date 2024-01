Tributo a Elvis Presley acontece em abril em Campo Grande; Confira valores

Para matar a saudade, no dia 13 de abril, Campo Grande recebe o espetáculo “Elvis Experience In Concert Tribute”, com a história de uma das maiores vozes da música: Elvis Presley, o Rei do Rock. O evento será no Palácio Popular da Cultura.

O tributo conta a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. Uma mega produção promete mais de 30 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, além de um belíssimo ballet, backing vocals, banda e orquestra.

O cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração ajudam na imersão que traz os maiores Sucessos do “Rei do Rock and Roll”, que fará com que todos se emocionam em uma viagem musical e visual.

Valores dos ingressos no primeiro lote:

SETOR B = R$ 150,00 (inteira) e R$ 75 (meia);

SETORES A, C e E = R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia);

SETOR D e F = R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia).

Os ingressos podem ser comprados no estande do Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados, ou pela internet.

