Turnê "Amorosa": Paula Toller fará shows em setembro em Campo Grande

Mais show na Capital! Paula Toller fará um show extra no dia 29 de setembro em Campo Grande. A cantora também fará uma apresentação no dia 30. Voz do Kid Abelha, a cantora reúne clássicos no repertório de 40 anos de carreira solo.

Aos fãs, a lista de músicas será composta por grandes sucessos, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu Quero. Na banda estão Liminha, Gustavo Camardella, Pedro Dias, Gê Fonseca e Adal Fonseca.

Com a turnê “Amorosa”, Toller irá apresentar uma antologia de toda sua carreira, contando com direção musical e arranjos do produtor Liminha. Já a direção de arte e cenários é responsabilidade dom arquiteto e designer Gringo Cardia.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online e através do site. Há opção de mesas fechadas para oito pessoas com open bar, sendo que no setor “A” custa R$ 3.600, enquanto no “B” é R$ 3.200.

Nas mesas compartilhadas, também para oito pessoas, o setor “A” vale R$ 450 e “B” R$ 400. Os bistrôs, para quatro pessoas, será R$ 1.200, enquanto a área vip, no lote promocional, sai por R$ 160. Em segundo lote, a área vip irá custar R$ 180.

