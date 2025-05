UFMS participa da Semana Mundial do Brincar com atividades lúdicas na Capital

Entre os dias 24 de maio e 1º de junho, será comemorada a Semana Mundial do Brincar, que neste ano traz o tema "Proteger o encantamento das infâncias". Em Campo Grande, a programação conta com a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A universidade realizará ações abertas ao público em dois locais: o Parque das Nações Indígenas e o Parque da Ciência, na Cidade Universitária.

Promovido pela Aliança pela Infância, o evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade da UFMS, por meio do programa 'Vem Pra UFMS' e do projeto de extensão “Histórias, brincadeiras e narrativas infantis”, coordenado pela professora Luciene Cléa da Silva, da Faculdade de Educação (Faed).

A iniciativa reúne estudantes de diversos cursos da universidade, como Pedagogia, Artes Visuais, Letras, Música, Educação Física, Psicologia e Ciência da Computação.

A primeira atividade da programação acontece no próximo sábado (24), das 13h às 17h, no Parque das Nações Indígenas, com a realização do 11º Deixa Brincar no Parque.

A ação contará com uma série de oficinas e brincadeiras que têm como objetivo valorizar o brincar como uma prática essencial à infância e ao desenvolvimento humano.

O segundo momento da Semana Mundial do Brincar será realizado no dia 31 de maio, das 8h às 11h, no Parque da Ciência, na Esplanada do Estádio Morenão.

A programação inclui visitas aos monumentos do parque, além de oficinas e brincadeiras voltadas para o público infantil, promovendo uma manhã de diversão, acolhimento e interação.

