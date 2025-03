Ãšltimo dia de Carnaval tem desfile da Deixa Falar e outras escolas; veja programaÃ§Ã£o

A terça-feira de Carnaval em Campo Grande terá desfile de três escolas na Praça do Papa, com entrada franca, a partir das 19h. De acordo com a Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), a apresentação hoje será da Cinderela Tradição, Deixa Falar e Unidos do Cruzeiro.

Já na Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h, o Cordão Valú é quem garante a animação. E aí, você vai em qual?!

