Urso descabelado saindo da hibernação diverte internautas: "Me identifico"

Completamente descabelado, um urso de pelo branco viralizou nas redes sociais após ser flagrado por uma câmera aparentemente saindo do período de hibernação. A gravação protagonizada pelo animal tem, até o momento, mais de 7 milhões de visualizações.

O perfil que fez a publicação não revelou onde e quando as imagens foram gravadas, mas conseguiu cativar os internautas. Muitos se identificaram com a situação do animal e disseram que acordam exatamente da mesma maneira, sobretudo após o fim de semana.

Vale lembrar que, de acordo com especialistas, a hibernação dos ursos no inverno não significa um sono ininterrupto de meses, mas um período de menos atividade metabólica, menos movimento e menor necessidade de comer. Em alguns casos, o animal sequer defeca.

Ao contrário do senso comum, nem todas as espécies de urso hibernam. Outros animais, como esquilos e morcegos, também se escondem e tiram esse longo descanso no inverno. Confira:

Un oso saliendo de su periodo de hibernación pic.twitter.com/NjxxCJhVOn — Mauricio Zapata (@mezvan) May 10, 2023

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também