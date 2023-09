Valorizando a classe, comerciante prepara lanches para motoboys da Capital

O restaurante Caldos Caldin, localizado na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, tem um lugarzinho especial no coração dos motoentregadores da Capital. Isso porque o dono do local prepara um lanche para esses trabalhadores, ao menos uma vez por mês. Um gesto simples, mas de grande valor, é o que faz a diferença na vida de quem trabalha o dia todo, e as vezes a madrugada, em cima da moto.

Ao JD1, Elvis Shinzato, de 51 anos, contou que promove uma ação especial todo mês para a turma que trabalha no delivery, em forma de gratidão. Na noite dessa segunda-feira (18), o empresário recebeu os motoentregadores com cachorro-quente e refrigerante.

Dono do restaurante que já tem mais de 7 anos de história e duas unidades, Elvis diz reconhecer e admirar a rotina do pessoal que trabalha com as entregas. "Não é fácil e a gente sabe disso. Por esse motivo faço o que posso para aliviar e ajudar os entregadores", disse ele.

Diariamente, mais de 100 entregadores do Ifood passam por seu estabelecimento em dias corridos. Já em dias mais tranquilos, é uma média de 60 trabalhadores.

"Começamos a fazer lanches para eles este ano, mas na pandemia dávamos sopas. E damos sobás para motoboys que precisam mais. Aqui tem um venezuelano que corre de bicicleta no ifood, muito esforçado e reconhecemos esse trabalho. Tem também muitas motogirls, é importante valorizar as meninas que estão na pista todos os dias", ressaltou à reportagem.

Por trás do gesto, Elvis destaca que a ideia é valorizar e garantir que os profissionais tenham o mesmo zelo que ele pelos clientes. “Meu objetivo com estas ações é dar suporte para que os motoboys, ao entregarem nossos produtos, tenham o mínimo de preocupação quanto ao meu cliente, para que lá na ponta ele tenha zelo na hora da entrega, porque neste momento ele representa a Caldos Caldin para com meu cliente, então é peça chave para nós”, finalizou.

