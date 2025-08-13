Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Vaquinha online arrecada fundos para trazer mãe e filhos feridos em acidente no Pará para Capital

Colisão entre carro e carreta na BR-163 matou marido e mãe de Alicene Karoline Bortolini Lopes

13 agosto 2025 - 14h40Carla Andréa

Amigos e familiares de Alicene Karoline Bortolini Lopes, de 29 anos, estão mobilizados para arrecadar recursos e viabilizar o transporte aéreo dela e dos dois filhos, de 5 e 2 anos, de volta para Campo Grande.

Os três sobreviveram a um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (9), na BR-163, no Pará, que resultou na morte do marido de Alicene, Anderson Martins, de 33 anos, e de sua mãe, Arivane Bortolini Lopes, de 60 anos.

A família retornava de um casamento em Novo Progresso (PA) quando o carro de passeio foi atingido por uma carreta que fazia uma ultrapassagem imprudente.

Anderson tentou desviar o veículo para o acostamento, mas o impacto frontal foi inevitável. O carro foi arrastado por mais de 100 metros. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro.

O filho mais novo, de 2 anos, sofreu traumatismo craniano leve e fratura no fêmur, passando por cirurgia. Já a menina, de 5 anos, precisou de pontos no lábio e imobilização devido a uma fratura. Alicene também sofreu ferimentos, mas seu estado é estável.

Ao JD1, o amigo de Alicene, Robson Ricardo Rodrigues Lima, de 39 anos, contou que o transporte aéreo é o mais indicado para evitar o agravamento do quadro do menino, garantindo mais segurança no deslocamento até Campo Grande.

"Foi muito difícil para ela perder o marido e a mãe de uma vez e, agora, ainda ter que lidar com o tratamento das crianças longe de casa. Qualquer valor doado já ajuda muito para que eles possam voltar e ter o apoio de amigos e familiares", disse.

As doações podem ser feitas por aqui. Mais informações pelo Instagram.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz
Comportamento
McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz
Edição de agosto do Café com Negócios debate Inteligência Artificial
Comportamento
Edição de agosto do Café com Negócios debate Inteligência Artificial
Anny vive há sete anos em Figueira de Foz, em Portugal
Comportamento
Quando o amor pelo filho guia a mudança: a história de uma campo-grandense em Portugal
Pagode
Comportamento
Feira, pagode e pastelada: Confira a agenda deste domingo em Campo Grande
Campo Grande lança projeto com foco em inovação e protagonismo jovem
Comportamento
Campo Grande lança projeto com foco em inovação e protagonismo jovem
Feira de adoção busca novos lares para gatos resgatados de maus-tratos na Capital
Comportamento
Feira de adoção busca novos lares para gatos resgatados de maus-tratos na Capital
Visitação no Bioparque
Comportamento
Bioparque registra aumento de 80% no número de turistas de fora do Estado em julho
Livro com propostas de escrita criativa para crianças e adolescentes será lançado na Capital
Comportamento
Livro com propostas de escrita criativa para crianças e adolescentes será lançado na Capital
Shopping da Capital recebe feira de adoção de filhotes em celebração ao Dia dos Pais
Comportamento
Shopping da Capital recebe feira de adoção de filhotes em celebração ao Dia dos Pais
Encontro de carros antigos traz programação musical gratuita nos dias 9 e 10 de agosto
Comportamento
Encontro de carros antigos traz programação musical gratuita nos dias 9 e 10 de agosto

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas