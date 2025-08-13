Vaquinha online arrecada fundos para trazer mãe e filhos feridos em acidente no Pará para Capital

Amigos e familiares de Alicene Karoline Bortolini Lopes, de 29 anos, estão mobilizados para arrecadar recursos e viabilizar o transporte aéreo dela e dos dois filhos, de 5 e 2 anos, de volta para Campo Grande.

Os três sobreviveram a um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (9), na BR-163, no Pará, que resultou na morte do marido de Alicene, Anderson Martins, de 33 anos, e de sua mãe, Arivane Bortolini Lopes, de 60 anos.

A família retornava de um casamento em Novo Progresso (PA) quando o carro de passeio foi atingido por uma carreta que fazia uma ultrapassagem imprudente.

Anderson tentou desviar o veículo para o acostamento, mas o impacto frontal foi inevitável. O carro foi arrastado por mais de 100 metros. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro.

O filho mais novo, de 2 anos, sofreu traumatismo craniano leve e fratura no fêmur, passando por cirurgia. Já a menina, de 5 anos, precisou de pontos no lábio e imobilização devido a uma fratura. Alicene também sofreu ferimentos, mas seu estado é estável.

Ao JD1, o amigo de Alicene, Robson Ricardo Rodrigues Lima, de 39 anos, contou que o transporte aéreo é o mais indicado para evitar o agravamento do quadro do menino, garantindo mais segurança no deslocamento até Campo Grande.

"Foi muito difícil para ela perder o marido e a mãe de uma vez e, agora, ainda ter que lidar com o tratamento das crianças longe de casa. Qualquer valor doado já ajuda muito para que eles possam voltar e ter o apoio de amigos e familiares", disse.

As doações podem ser feitas por aqui.

