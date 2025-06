Varal Solidário distribui roupas e agasalhos gratuitamente em Campo Grande

A CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) deu início ao Varal Solidário, campanha de doações de roupas, agasalhos e calçados voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade.

As peças arrecadadas ao longo dos meses de maio e junho, com o apoio de funcionários e permissionários, começaram a ser expostas nesta semana na entrada da central, localizada na Rua Antônio Rahe, 680, em Campo Grande. A estrutura do varal está montada ao lado da portaria da CEASA/MS, e o acesso é livre durante o período da manhã.

A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio durante o período de baixas temperaturas, permitindo que qualquer pessoa que precise possa escolher e retirar gratuitamente as peças disponíveis.

Apesar do início da distribuição, a campanha continua aberta para quem deseja contribuir. As doações de roupas, calçados e agasalhos em bom estado podem ser entregues diretamente na sede administrativa da CEASA/MS.

A ação permanecerá ativa enquanto houver peças disponíveis para doação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também