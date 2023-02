Vem aí: Big Fone irá tocar este fim de semana no BBB23

O Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 23. O telefonema nada amigável vai provocar muita tensão entre os participantes do reality show global, já que o brother que atender a chamada terá que colocar dois participantes no paredão. Que o jogo terá uma reviravolta, já sabemos. Mas, afinal, que horas o Big Fone vai tocar?

Big Fone vai tocar no BBB 23?

O big fone vai tocar pela primeira vez no BBB 23 neste fim de semana, quando ocorre a formação da terceira berlinda. A dinâmica da semana prevê a compra do poder curinga e a festa na sexta, e a prova do anjo no sábado. No domingo, os brothers se reúnem para a formação do paredão.

Na última vez que o big fone tocou, na edição do ano passado, o telefone foi atendido por Jade Picon e ela indicou Arthur. A dinâmica aconteceu na noite de um sábado.

