Vem aí! Dono do Rock in Rio quer Luan Santana no Festival

O gurizinho de Jaraguari conseguiu ser notado pelo criador dos festivais The Town e Rock in Rio, Roberto Medina. Nesta semana, Medina anunciou planos ousados para as próximas edições dos eventos, entre eles incluir o sertanejo no famoso festival.

Em uma entrevista à Billboard Brasil, Medina revelou sua intenção de acrescentar gêneros musicais diversificados, como sertanejo e k-pop, no line-up dos festivais, além de convidar o astro do sertanejo, Luan Santana, para uma futura apresentação.

"Eu queria convidar o Luan Santana, não sei por que não conseguimos. Mas ele certamente estará aqui [São Paulo] ou no Rock in Rio. Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop," afirmou Medina, enfatizando a evolução da música em direção a um espectro mais amplo de estilos.

Medina ainda elogiou a performance e a trilha sonora de Luan Santana, indicando que o cantor sertanejo Sul-mato-grossense possui todos os elementos para brilhar nos palcos de seus festivais. O criador dos eventos também revelou que convidou o artista para assistir a algumas apresentações.

O empresário enfatizou a importância de diversificar as atrações musicais com o objetivo de atingir um público ainda maior. Medina explicou que busca proporcionar uma experiência única para cerca de 1,5 milhão de pessoas que participam dos festivais, reconhecendo a expansão do cenário musical brasileiro.

"O cenário brasileiro cresceu tanto que penso até em fazer um dia apenas dedicado aos artistas daqui. Hoje você tem Jão e Ludmilla enchendo estádios. Por fim, o palco Sunset mostrou que há espaço para a diversidade musical dos dias," concluiu Medina, demonstrando seu compromisso em manter os festivais como referências da música no Brasil e no mundo.

