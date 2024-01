Vem aí? No Spotify, perfil de Luísa Sonza confirma show em Campo Grande

Aparentemente Campo Grande será palco pela primeira vez de um show da cantora Luísa Sonza. A informação foi divulgada pelo perfil da artista no Spotify, o qual confirmou show na Capital Sul-mato-grossense para o dia 5 de abril de 2024, no Morenão. No entanto, até o momento, shows estão impedidos de serem realizados no estádio, que segue interditado.

Dona de hits como “Cachorrinhas” e “Modo Turbo” e "Chico", Luísa tem rodado o País com a turnê “Escândalo Íntimo”, seu terceiro álbum. O disco foi lançado em 29 de agosto do ano passado e quebrou o recorde de estreia de um álbum no Spotify Brasil, alcançando a marca de 15,6 milhões de execuções na plataforma em menos de 24h após o lançamento.

"Escândalo Íntimo” conta com 24 faixas e reúne parcerias com Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. Todas as músicas do trabalho entraram no top 50 da plataforma no Brasil, sendo seis delas no top 10, incluindo “Penhasco2”, em colaboração com Demi Lovato.

“Chico”, a principal canção do álbum, feita para o então namorado Chico Moedas, se tornou a música mais ouvida do país ao mesmo tempo em que Sonza revelava, aos prantos e ao vivo, no programa “Mais você”, de Ana Maria Braga, ter sido traída pelo influenciador em um bar em Botafogo. O namoro revelado em julho terminou dois meses depois.

Além de Campo Grande, o perfil também anunciou show de Luísa Sonza em Cuiabá, capital de Mato Grosso, para o dia 6 de abril. Os ingressos ainda não estão a venda, e fãs aguardam confirmação dos shows no perfil oficial do Instagram da cantora.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também