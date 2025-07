Vestido de "Morte", campo-grandense leva lendas urbanas às ruas com bom humor

Quem circula pelo Centro de Campo Grande nos últimos meses pode ter se deparado com uma figura curiosa: um homem vestido de "Morte", segurando uma foice e interagindo com as pessoas nas ruas e até em cemitérios.

Por trás da fantasia, está o criador de conteúdo Goico, de 31 anos. Professor de História por formação e ex-oficial do Exército, ele deixou o emprego no início deste ano para se dedicar integralmente à internet.

Desde então, criou um projeto que mistura informação, humor e cultura local, abordando lendas urbanas e curiosidades históricas de Campo Grande em vídeos postados no Instagram e TikTok.

"A ideia dos vídeos é divulgar a história da nossa Capital e também contar as lendas urbanas. Muitas vezes, as pessoas não conhecem as origens da cidade, locais históricos e também o folclore local. Com isso, levo informação, história e um toque de humor à população", explicou.

Entre os temas já abordados estão a lenda da Bruxa da Sapolândia, a Noiva do Trem da Esplanada Ferroviária, a história da Praça Ary Coelho que já foi um cemitério e o misterioso túmulo da Fatinha, conhecido por minar água. A caracterização de "Morte" surgiu justamente para contar essas últimas histórias.

Reações e bastidores das gravações

Apesar da aparência impactante, Goico garante que não sai às ruas com o objetivo de assustar ninguém. "Sempre chego me apresentando, só gravo com quem permite. Às vezes, a equipe comenta que algumas pessoas filmam de longe, talvez pela estranheza da situação. Mas fiquem tranquilos, essa 'Morte' aqui é do bem! Só alegria e história!", brincou.

As reações do público são diversas, desde curiosidade e pedidos de fotos até aqueles que preferem mudar de calçada. Segundo Goico, o retorno tem sido positivo e até comerciantes já demonstraram interesse em patrocinar os vídeos.

"As pessoas se divertem, participam e muitas acabam seguindo o projeto nas redes. Nunca tivemos problema nas gravações", disse.

A preparação para cada episódio envolve roteiro, escolha de locais históricos e pontos de grande movimentação para captar a interação com o público.

As fantasias, segundo ele, são montadas com criatividade e baixo custo, um "cospobre", como define. A roupa de "Morte", por exemplo, surgiu a partir de um traje usado em festa junina e uma foice comprada em loja de utilidades.

História, humor e um toque de mistério

A série de vídeos já se tornou um sucesso nas redes, com milhares de visualizações. Apesar dos pedidos para migrar o projeto para o YouTube ou outras plataformas, Goico pretende continuar explorando o formato atual, com vídeos curtos e dinâmicos.

"Toda semana gravamos novos episódios com temas variados. Não posso revelar o que vem por aí, mas sempre estarei vestido de um personagem ligado ao caso que vamos contar. Um suspense é sempre bom", afirmou.

Goico reforça que o projeto tem um propósito maior: resgatar e valorizar a cultura local, despertando o interesse dos campo-grandenses pela própria história.

"É importante que a população conheça suas origens e as lendas que fazem parte do imaginário coletivo. A fantasia é só um canal para tornar esse conteúdo mais acessível e divertido", concluiu.

