Tutores de Pitbulls promovem encontro para esclarecerem mitos sobre a raça

No dia 10 de outubro, alguns veterinários se reunirão com tutores de pitbulls no bairro Novos Estados, para a realização do 7º Encontro Nacional de Bulls. O evento acontece com o apoio da Associação de Moradores do bairro Novo São Paulo e o objetivo é desmitificar ideias negativas sobre a raça.

Amanda Marchini Coelho é veterinária, e também tutora de uma pitbull há 4 anos, e estará presente no evento. Na opinião dela, esses animais são julgados como perigosos e agressivos por vários motivos mas a intenção é mostrar para o público que, um animal bem criado e educado pode sim ser um animal dócil, independente da raça. “Existem sim algumas fatalidades, mas como veterinária, pelo meu convívio, acredito que eles são gigantes adoráveis, amáveis e carinhosos”, afirmou.

A tutora que é apaixonada pela raça, ainda argumentou que, por incrível que pareça, esses animais conseguem perceber o seu tamanho e perigo, ao se aproximarem por exemplo, de crianças ou idosos. “Isso eu vivencio em casa, tenho uma pit que percebe que com a minha avó, e com meu filho, ela não age como age comigo”, salientou.

O evento vai reunir apaixonados pela raça, que criam muito bem seus cães, com amor e carinho, o que os tornam cachorros dóceis, mas de qualquer maneira, os organizadores orientam para o uso de focinheira e guias curtas no local. “Nós sabemos que, em um local cheio de cães pode haver problemas, cães que se excitam e acabam latindo demais, mas eu garanto que, em seus locais de convívio, em casa, são cães equilibrados, carinhosos, tranquilos”, disse Amanda.

O encontro será aberto ao público e acontecerá no dia 10 de outubro, a partir das 13 horas no Campo do Pedrinha, que fica localizado na Rua Argolas, esquina com a Rua Jandaira, no Parque Novos Estados.





