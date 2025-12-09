VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas

A equipe do Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), da Polícia Militar, preparou uma surpresa e compareceu ao aniversário da Dona Iraci, moradora de Três Lagoas e que é muito fã dos militares.
A presença deixou a idosa extremamente feliz, que recebeu os parabéns e muitos abraços dos policiais, que ainda tiraram fotos com a Iraci
"Visita de aniversário, da nossa admiradora especial, Dona Iraci", destacou em vídeo divulgado nas redes sociais.
A cena, claro, foi elogiada pelos moradores do bairro e principalmente da cidade.
Veja o vídeo:
