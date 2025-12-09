Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Comportamento

VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas

Entre abraços e fotos, idosa ficou extremamente feliz com a presença dos militares

09 dezembro 2025 - 10h39Luiz Vinicius
Policiais visitaram a idosa em seu aniversárioPoliciais visitaram a idosa em seu aniversário   (Reprodução/Instagram/@getam2bpm)

A equipe do Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), da Polícia Militar, preparou uma surpresa e compareceu ao aniversário da Dona Iraci, moradora de Três Lagoas e que é muito fã dos militares.

A presença deixou a idosa extremamente feliz, que recebeu os parabéns e muitos abraços dos policiais, que ainda tiraram fotos com a Iraci

"Visita de aniversário, da nossa admiradora especial, Dona Iraci", destacou em vídeo divulgado nas redes sociais.

A cena, claro, foi elogiada pelos moradores do bairro e principalmente da cidade.

Veja o vídeo:

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Evento gratuito atraiu católicos de todo o Estado
Comportamento
Frei Gilson reúne fiéis em celebração de 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"
Comportamento
Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"
Programação segue até o dia 31 de dezembro
Comportamento
Abertura do Natal dos Sonhos reúne famílias na Praça Ary Coelho
Família acolhida pela SAS
Comportamento
Após 18 dias na Capital, família assaltada na Bolívia finalmente consegue voltar para casa
Vitinho abre nesta sexta-feira com passaportes a R$ 35
Comportamento
Vitinho Park e atrações natalinas animam o fim de semana na Capital
Conhecido por uma variedade de brinquedos, o parque itinerante roda o Brasil há 38 anos levando diversão
Comportamento
Com passaporte de R$ 35, Vitinho Park estreia nesta sexta na Capital
Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima
Comportamento
Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima
Os artistas têm programação intensa em três dias.
Comportamento
Artistas de MS apresentam espetáculo "Cabeça de Toco" no TRISCA, no Piauí
A atração faz parte da campanha nacional da Coca-Cola
Comportamento
Caravana da Coca-Cola volta às ruas da Capital em dezembro
Rede californiana de fast-food inaugura loja em shopping de Campo Grande
Comportamento
Rede californiana de fast-food inaugura loja em shopping de Campo Grande

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade