VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas

A equipe do Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), da Polícia Militar, preparou uma surpresa e compareceu ao aniversário da Dona Iraci, moradora de Três Lagoas e que é muito fã dos militares.

A presença deixou a idosa extremamente feliz, que recebeu os parabéns e muitos abraços dos policiais, que ainda tiraram fotos com a Iraci

"Visita de aniversário, da nossa admiradora especial, Dona Iraci", destacou em vídeo divulgado nas redes sociais.

A cena, claro, foi elogiada pelos moradores do bairro e principalmente da cidade.

Veja o vídeo:

