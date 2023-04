Vitão confirma que será pai pela primeira vez

Tem papai novo no mundo das celebridades. Vitão confirmou recentemente que será pai pela primeira vez. O cantor afirmou também que está vivendo a “dádiva da paternidade” e que espera que sua filha o mude para melhor. Segundo informações obtidas pelo portal metrópoles, a gestação já está no terceiro mês.

“Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado”, disse o cantor.

A mulher que está grávida do cantor, com o nome mantido sob sigilo, está no terceiro mês de gestação e já recebeu a informação de que está esperando o nascimento de uma menina.

