Vivência terapêutica promove conexão com a cultura popular nordestina na Capital

O Espaço de Arteterapia Santa Felicidade, em Campo Grande, receberá no próximo sábado (2) uma vivência de dançaterapia inspirada no Cavalo-Marinho, manifestação cultural da Zona da Mata Norte de Pernambuco e da Paraíba.

A atividade será conduzida pela arteterapeuta e dançaterapeuta Gisele França, a partir das 16h.

A proposta integra o Projeto Dança Brasil Módulo 7 e convida participantes de todas as idades a experimentar, por cerca de duas horas, os ritmos, símbolos e expressões do Cavalo-Marinho.

O folguedo, tradicionalmente celebrado entre o Natal e o Dia de Reis, mistura teatro, dança, música e improviso, e é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Gisele França retornou recentemente a Campo Grande e tem dedicado sua residência ao acolhimento artístico e terapêutico. Com passagens recentes pelo Nordeste, a profissional traz referências da cultura popular para suas práticas em dançaterapia, arteterapia e musicoterapia, em encontros individuais e em grupo.

O investimento para participar da vivência é de R$ 35, com possibilidade de parcelamento em duas vezes de R$ 17,50 via Pix.

