Você comeria? Viih Tube revela desejo de comer ração de cachorro durante gravidez

Só as grávidas de plantão! A influenciadora e ex-BBB Viih Tube fez uma revelação sobre o período de sua gravidez que surpreendeu os internautas. Em conversa no podcast PodPah, ela, que é mãe da pequena Lua, contou que não passou vontade e comeu ração de seu cachorro após sentir um desejo incontrolável enquanto gestava a filha que teve com o também ex-BBB Eliezer.

Conforme Viih Tube, a situação aconteceu no 6º mês da gravidez. "Eu ficava com água na boca", disse ela.

Os apresentadores do podcast ficaram perplexos com o relato da loira e riram de nervoso. "Agora eu não tenho mais [vontade], mas eu me lembro da sensação, perfeita", reiterou Viih Tube.

A ex-BBB ainda deu mais detalhes sobre a situação. "Tava longe o pote, mas eu sentia o cheiro. A grávida tem mesmo um olfato assim. Minha mãe diz que quando estava grávida de mim sentia o cheiro do ar- condicionado do shopping, da poeira de dentro", contou.

"Eu sentia o cheiro [da ração] de longe vindo e falava 'nossa, que gostoso, parece uma terrinha molhada'. Não sei explicar, eu comi um grão", revelou a loira, suspirando, e arrancando gargalhadas dos apresentadores do PodPah. Confira:

