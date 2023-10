Você no show do Seu Jorge: Saiba como participar do sorteio do JD1

Já pensou você curtindo o show do Seu Jorge, cantando "Burguesinha" e outros sucessos do artista? O JD1 pode proporcionar esse momento para você e mais um acompanhante. Ao todo, serão sorteados 2 pares de ingressos para Área Premium. Para participar é simples, confira as regras:

-Curtir a publicação no Instagram do JD1 Notícias;

-Marcar 2 amigos nos comentários (não pode ser fake, famoso ou lola);

-Estar com o perfil aberto para o público no dia do sorteio.

Viu como é fácil?! O sorteio será realizado na sexta-feira (13) e o resultado será publicado nas redes sociais do portal. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar. Boa sorte!



Serviço

Show Seu Jorge

1º de novembro (quarta feira - véspera de feriado)

20h = Abertura das Portas

22h = Início do Show

Shopping Bosque dos Ipês.

