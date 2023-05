Voluntários 'testam' recheio do bolo de Santo Antônio na Capital

Aprovado! Voluntários testaram na tarde desta terça-feira (23), o recheio do tradicional bolo de Santo Antônio, na Capital. Os trabalhos da festa do padroeiro de Campo Grande contam com 100 pessoas, divididas em três escalas todos os dias, até às 22h.

Enquanto uma ajudante acrescenta o leite que vira chantilly, outra separa a massa. Depois, outra equipe coloca no potinho e acrescenta o creme de chocolate. Depois, a cobertura. Por fim, o último recheio da receita. Apesar dela ser tradicional, não é revelada para ninguém.

De acordo com a organização, os testes seguem um passo a passo, para que a receita seja ajustada. Testar a durabilidade, também é o objetivo.

Ao todo, serão necessários 150 kg de farinha de trigo, 150 kg de açúcar e 3 mil ovos para a grande receita.

Alianças e TV!

Vale lembrar que, conforme já noticiado pelo JD1, este ano serão mil alianças abençoadas pelo padre, as quais estarão espalhadas em 10 mil potes vendidos a R$ 10, e uma TV de 50 polegadas.

A distribuição dos bolos de pote serão no formato drive-thru, no dia 13 de junho, a partir das 6h30, na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua. Também serão vendidos no arraial, que será realizado no mesmo dia, na Praça do Rádio. Lembrando que as vendas do bolo já começaram!

