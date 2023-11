Votariam? Gil do Vigor fala sobre se candidatar a presidente do Brasil

Gil do Vigor surpreendeu os fãs ao revelar que já tem planos e possivelmente até data, para enveredar pela política no Brasil. O ex-BBB e economista, que atualmente mora na Califórnia (EUA), onde cursa um PhD, explicou que após o curso pretendevoltar para o Brasil para dar seguimento aos planos.

O economista admitiu que pretende se candidatar a presidente do Brasil em breve. "Aguardarei a minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser", revelou ele.

PhD nos Estados Unidos

Atualmente o ex-BBB cursa um doutorado em economia nos Estados Unidos. Recentemente ele chorou ao contar que recebeu um nota muita baixa na prova final e criticou a falta de transparência da faculdade, afirmando ter sido vítima de injustiça na correção de uma prova, o que poderia resultar em reprovação.

No entanto, Gil, que é ex-participante do BBB 21, conta que notou que parte da prova que entregou estava faltando e tenta recuperar o documento para descobrir como páginas sumiram da prova. "Minha prova teve 33 páginas, mas da 21 até a 30 tem um buraco. Não tem as páginas, mas eu fiz o meu trabalho. Eu exigi que as páginas que sumiram fossem encontradas", afirmou.

A informação dá esperanças ao internautas, que admiram a trajetória de Gil, bem como toda sua inteligência e postura.

