Web se assusta com plantão da Globo no último dia de 2022; entenda

Os telespectadores que madrugaram neste sábado (31) e assistiam à programação da Rede Globo ficaram assustados ao ouvirem a já conhecida, e temida, vinheta do plantão da emissora.

O plantão da Globo foi ao ar às 6h50 deste sábado para anunciar a morte do papa emérito Bento XVI. O religioso tinha 95 anos e estava em estado grave.

“Só quem abordou cedo viu o #PlantãoGlobo 06:53 no #ÉDeCasa”, disse uma internauta. “Mais um PLANTÃO GLOBO na mesma semana!”, lamentou outro, lembrando que a emissora transmitiu na quinta-feira (29), um plantão para anunciar a morte do Rei Pelé.

“Ta tendo mais plantão globo nesses últimos dez dias do ano do que em todo 2022”, comentou um terceiro. “06h56 e a vinheta do #PlantãoGlobo assustando no último dia do ano em plena manhã de sábado”, ponderou mais um.

Outro ainda comentou sobre a tensão política que o Brasil acompanha no último final de semana do ano, com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “Cara, eu já falei que sonhei que ia dar uma merda na posse do Lula. Aí hoje, dia 31, ligo a TV cedinho e entra um plantão globo. Eu fiquei tão nervosa que vieram me perguntar se eu gostava tanto assim do papa".

