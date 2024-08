Workshop TPM do Agro: instrutora ensina mulheres sobre a prática do tiro na Capital

Seja por hobby ou em busca de mais segurança, o público feminino conquista cada vez mais espaço e representatividade nas atividades voltadas à prática do tiro. Nos clubes de tiro e academias especializadas em técnicas de defesa pessoal, a oferta de cursos e treinamentos acompanha o crescimento do número de alunas. Em Campo Grande, haverá o 'Workshop TPM - Tiro Para Mulheres' neste sábado (17), no Clube de Tiro e Caça Tiro Certo. Serão 60 vagas e para participar basta levar um pacote de fralda, que será doado para uma instituição da Capital.

Com o objetivo de abordar a segurança, tanto na área rural quanto na área urbana, a palestra é uma iniciativa do Mulheres do Agro MS, a qual será ministrada pela instrutora de tiro Mara Nantes. "Vamos tratar sobre segurança e a defesa da mulher, tanto no agro, que é o foco, quanto para a área rural e também urbana. Será voltado totalmente para mulheres", detalhou ela ao JD1.

As aulas de tiro e a compra de revólveres e pistolas vem despertando cada vez mais o interesse de mulheres. No entanto, é importante destacar que para isto é necessário treinamento especializado e autocontrole, além de cumprir todos os requisitos legais de quando se deseja ter uma arma. "Vamos abordamos um pouco sobre as regras de segurança, como que devemos nos comportar, quais os tipos de armas, além de falar sobre os tipos de legislação que nós temos vigente, que é algo importante", pontuou.

"É um conteúdo super interessante, e para isso nós pedimos só a contribuição de um pacote de fralda para uma instituição de caridade que vamos ajudar, que é o Nascer Com Dignidade, do Guilherme Lazaroto. É uma casa que ajuda mulheres, que quando vão ter bebê, eles fazem um kit para essas mães", acrescentou.

'TPM do AGRO'

No dia do evento será lançado o curso 'TPM do AGRO', que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2024, onde as alunas vão realmente manusear uma arma e aprender sobre os quatro tipos: pistola, revólver, carabina e doze.

"No curso elas terão uma noção geral de todas essas armas, até porque é muito comum na área rural essas mulheres manusearem armas do esposo, pai, avô, mas elas não entendem a regra ou o funcionamento, então o curso é básico para dar essa instrução. E quando elas forem comprar uma arma, vão saber qual é o tipo que elas mais gostaram, qual se identificaram mais, qual é a ideal para o objetivo delas, se é para defesa, se é a defesa rural, se é urbana, se ela quer ir para o ativo, ou desportivo", explicou Mara.

Instrutora Mara Nantes - Foto: Arquivo Pessoal

Segundo ainda a instrutora, o curso é de uma modalidade diferente, dividido em três dias, para que as alunas possam aproveitar os conteúdos e falar mais sobre o assunto. No final, será aplicada uma prova dos conhecimentos repassados.

Instrutora de tiro

Além de mais presentes nas salas de aula, as mulheres vêm alcançando posição de destaque nos clubes de tiro, não apenas como alunas mas, também, como instrutoras. E é o caso da Mara.

"Isso é um propósito de vida, eu sou instrutora de tiro desde 2015. Desde lá venho trabalhando essa temática feminina, pois é diferente quando se trata de mulheres. Sempre digo que fui a primeira mulher aqui do Mato Grosso do Sul a ser instrutora e quero repassar esses ensinamentos cada vez mais, para mais mulheres", finalizou ela.

Serviço

Workshop TPM - Tiro Para Mulheres;

Sábado (17);

Das 7h às 12h;

Clube de Tiro e Caça 'Tiro Certo', localizado próximo ao Aeroporto Santa Maria.

Interessadas devem entrar em contato com Juliana Vieira - Mulheres Do Agro - por meio do número (67) 99953-8248.

