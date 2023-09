Terra e paixão detona Corumbá "velhos com frieira", e "pau come" na Internet

Os Sul-mato-grossenses estão ligados em tudo que aparece e é falado na novela das nove da TV Globo, "Terra e Paixão". Todo mundo vibra quando é mencionado algo da cultural local, mas também se rebela quando algo é citado de forma negativa. No capítulo de ontem (11), as cidades de Bonito e Corumbá foram abordadas pela personagem Jussara (Tatiana Tibúrcio), mas algo não agradou aos telespectadores.

A menção à cidade branca desagradou os corumbaenses, após uma cena em que Jussara, mãe da protagonista Aline (Bárbara Reis), reclamava do local onde seu novo namorado Gentil (Flávio Bauraqui) queria levá-la para passar o fim de semana.

Em discussão, a matriarca foi sincera com o pretendente. "Velho mão de vaca! Eu sou uma boba mesmo, Gentil. Eu achando aqui que a gente ia fazer uma viagem romântica, só eu e ele, que ele ia me levar pra onde? Pra Bonito, ficar num hotel chique… e ele fez o quê? Quer me levar pra Corumbá, pra pescar com os amigos veio dele bêbado. Eu vou fazer o que no meio de um bando de veio aposentado coçando frieira? Ah, te manca, Gentil", disparou Jussara.

No entanto, os corumbaenses se manifestaram indignados com a forma como a novela destacou o município.

"Frieiras tem a língua dela"

Com a internet ninguem fica quieto, e é claro que imediatamente os corumbaenses começaram a repercutir a cena 'desaforada'. "Poxa, esculachou Corumbá a novela 'Terra e Paixão'. Nem precisa vir mesmo, Jussara", escreveu um internauta.

"Velha rabugenta, ninguém quer ela aqui não", "Não venha mesmo, Jussara", "É bom deixar ela vir. Deixa ela pra onça", "Frieiras tem ela na língua falando mal da querida cidade Corumbá, beijo de luz para Globo que não sabe de nada", foram alguns dos outros comentários nas redes sociais. Confira:

