Xii, deu ruim! Scooby é detonado após expor fotos de Piovani nua em processo

O ex-BBB Pedro Scooby entrou nos assuntos mais comentados da internet nesta quinta-feira (26), após sua ex-mulher, Luana Piovani, revelar em suas redes sociais que foi processada pelo surfista. Em certo trecho do vídeo, ela alega que o ex usou fotos suas nua no documento.

“Eu peguei o processo por curiosidade e fui ler. Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Várias gravações de áudio meu e do Dom, fez o negócio todo pensado. Mas aí eu vi umas fotos minhas nua no meio do processo.”

“Fiquei intrigada, não estava entendendo o que minhas fotos nuas têm a ver com [ele querer] que eu me cale. Eu falei com a doutora Maria, que é minha advogada, e ela falou: ‘Mas Luana, isso que está no processo nada mais é do que o início de um novo processo que ele vai abrir para querer tirar a guarda das crianças de você’”, alega a apresentadora.

“Scooby machista”

Nas redes sociais, internautas ficaram revoltados com a alegação de Piovani, chamando o marido de Cintia Dicker de “machista”. Outros ainda comentaram que o ex-BBB perdeu sua “máscara de bom menino” criada no BBB22.

“O quão machista é o Scooby por anexar fotos da Piovani pelada em uma ação de guarda dos filhos. É surreal. Aquele personagem bonzão do BBB caindo totalmente por terra. Patético”, afirmou um internauta.

“O Pedro Scooby realmente abriu um processo contra a Luana e adicionou no processo FOTOS DELA ‘sensuais’ que ela tem no Instagram pra dizer que ela ‘não está apta para ser mãe’. Se alguém aqui achar isso normal, peço por gentileza que me de unfollow e não olhe mais na minha cara”, disparou mais uma.

“Pedro Scooby abriu um processo contra a Luana Piovani e anexou fotos dela pelada. Quem tem coragem de defender um cara desse merece passar por tudo que ela tá passando ou pior”, comentou uma terceira.

