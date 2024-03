16ª Semana do Artesão terá show gratuito de Renato Teixeira e Matu Miranda

A 16ª Semana do Artesão, que será realizada de 19 a 26 de março, terá shows gratuitos em Campo Grande. Na abertura da Semana, dia 19, no Bioparque Pantanal, sobe ao palco Bella Donna Trio às 15h30 e Ana Paula Ferreira e Matheus Violino, às 17h.

Os demais shows serão na Esplanada Ferroviária. Na quarta-feira (20), será a vez do cantor Matu Miranda às 19h30 e Renato Teixeira às 20h30.

Quinta-feira (21), a atração é Flor de Pequi, às 19h. A banda traz em seu repertório o tradicional forró pé serra, xote, xaxado, baião entre outros ritmos regionais.

Na sexta-feira (22), sobe ao palco o cantor Dieguinho, às 19h. No sábado (23), haverá o Café na Praça, na Morada dos Baís, com apresentação musical de Erika Espíndola, às 10h, é a vez do Grupo Tradição, às 19h.

Para fechar a programação de shows, no domingo (24), vai haver uma apresentação infantil para a garotada, na Esplanada Ferroviária, com grupo Batucando Histórias às 17h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também