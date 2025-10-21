Menu
Cultura

37ª Noite da Poesia acontece em Campo Grande com programação gratuita

Evento promovido pela UBE-MS acontece de 21 a 24 de outubro, com oficinas, bate-papo literário e apresentações artísticas

21 outubro 2025 - 16h10Carla Andréa

A poesia vai dominar Campo Grande entre os dias 21 e 24 de outubro com a realização da 37ª edição da Noite da Poesia, promovida pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS).

Um dos eventos culturais mais tradicionais do Estado, a iniciativa reúne escritores, leitores e amantes da poesia em uma programação diversificada, com atividades gratuitas, como oficinas, encontros literários e apresentações artísticas.

Os finalistas do concurso poético serão divulgados no dia 20 de outubro, nas redes sociais da UBE-MS, antecedendo a grande celebração literária que movimenta a cena cultural sul-mato-grossense.

A programação começa na terça-feira (21) com um bate-papo poético online entre as escritoras Mar Becker e Adriane Garcia, às 19h30.

A gaúcha Mar Becker, autora de A mulher submersa — obra finalista do Prêmio Jabuti —, e a mineira Adriane Garcia, conhecida por livros como Fábulas para adulto perder o sono e Eva-protoeva, vão conversar sobre o fazer poético e o diálogo entre literatura e artes visuais.

Na quarta-feira (22), a Biblioteca Isaías Paim recebe a oficina “Poesia minimalista”, com a poeta e professora Diana Pilatti, das 19h às 21h. A atividade propõe exercícios sobre a força do silêncio e da síntese na escrita poética, inspirada em formas breves como o haicai.

Já na quinta-feira (23), também na Biblioteca Isaías Paim, ocorre a oficina “Possibilidades do Fantástico na Poesia”, com a escritora e pesquisadora Adrianna Alberti, explorando o entrelaçamento entre realidade e imaginação na criação literária.

O encerramento da programação acontece na sexta-feira (24), a partir das 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177).

A noite contará com a premiação dos vencedores da 37ª Noite da Poesia, apresentações do Grupo Maracangalha e do Projeto Umoja, além da tradicional Praça da Poesia, com venda de livros, comidas e chopp artesanal da choperia Canalhas.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis no Instagram oficial da UBE-MS.

