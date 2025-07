3ª Festival Bonito CineSur começa nesta sexta-feira

Com uma programação diversa e gratuita, a 3ª edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano começa nesta sexta-feira (25), em Bonito. A cerimônia de abertura será realizada às 19h30, no Auditório Kadiwéu do Centro de Convenções, com a exibição do filme "As Herdeiras", do Paraguai, e uma homenagem especial à atriz Ana Brun.

Além dela, o evento contará com a presença de grandes nomes do cinema brasileiro, como Antônio Pitanga, Thiago Lacerda, Cláudia Ohana e Maeve Jinkings, além de Renata Boldrini, Gleicielly Nonato Guató, Breno Moroni e Nélcia Rita, que estarão à frente da apresentação.

Ao todo, o festival exibirá 63 filmes — entre longas e curtas de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Equador — e promoverá oficinas, debates, exibições especiais e sessões infantojuvenis em diversos espaços da cidade.

A programação está organizada em cinco mostras competitivas, que incluem temáticas ambientais, produções sul-americanas e obras de realizadores sul-mato-grossenses.

Segundo a coordenadora do evento, Andrea Freire, a proposta é tornar o festival cada vez mais plural e democrático, levando as atividades para além do Centro de Convenções.

Estão previstas ações em praças da cidade como Liberdade, Marambaia, Bom Viver e também no Hotel Sesc Bonito.

“O público é a alma do cinema, e nós vamos chegar a todos eles. O Bonito CineSur firma-se como um movimento integrador de transformação do audiovisual”, destacou Andrea.

Uma das novidades deste ano é a criação da “Calçada da Fama Pantaneira”, com o projeto “Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano”. Dez personalidades do audiovisual serão homenageadas com placas contendo suas marcas das mãos acompanhadas de nomes de animais da fauna local.

As peças ficarão expostas na principal praça da cidade, com a mensagem: “Andamos juntos com os outros seres vivos do planeta”.

O festival se encerra no dia 2 de agosto, em cerimônia apresentada por Cláudia Ohana e Thiago Lacerda. Ao final, serão entregues prêmios que somam R$ 57.500 aos vencedores das mostras competitivas.

