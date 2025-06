3ª Roda Nacional de Violeiros celebra Dia da Música Caipira com shows e gastronomia na Capital

Em homenagem ao Dia Nacional da Música Caipira e da Viola Caipira, celebrado no dia 13 de julho, a Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras de Mato Grosso do Sul (ACVVMS) promoverá a 3ª Roda Nacional de Violeiros em Campo Grande, com programação musical, cultural e gastronômica.

O evento gratuito será realizado no dia 13 de julho, das 11h às 21h, na Igreja Católica da Comunidade São Luiz Gonzaga, localizada na Rua Tuere, 487, Jardim Columbia.

Com o objetivo de valorizar a música raiz e manter viva a tradição da viola caipira, o encontro reunirá mais de 20 artistas, entre nomes consagrados e novos talentos.

Entre os confirmados estão Luis Goiano e Girsel da Viola, Wagner Pantaneiro, Amanda e Pâmela, Raphael Vital, Thiarles Knabel, Elizeth Gonçalves, André e Aquino, Max Henrique, Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, entre outros.

Um show nacional surpresa com uma dupla consagrada do gênero também está na programação.

Além da música, o evento contará com uma parte gastronômica tradicional, com destaque para a costela fogo de chão, servida das 11h às 15h. O almoço completo custa R$ 60,00 antecipado e R$ 75,00 no dia. Também haverá venda de pratos típicos como pão com linguiça na chapa, a R$ 20.

De acordo com o presidente da ACVVMS, Anderson Alvarenga, a renda arrecadada com a gastronomia será destinada à compra de 238 violas caipiras, com o objetivo de retomar cursos gratuitos que foram interrompidos por falta de instrumentos.

“Tivemos que parar quatro cursos por falta de alunos com viola. Com esse evento, buscamos resgatar essa tradição e oferecer acesso à formação musical”, explicou.

Para Alvarenga, que além de presidente é violeiro e pesquisador cultural, o evento vai além do entretenimento: “É uma luta por reconhecimento e valorização. Não temos apoio do poder público e enfrentamos dificuldades diariamente para manter essa parte importante da cultura viva. Essa data representa resistência, união e o desejo de mostrar que ainda estamos aqui e queremos espaço.”

Serviço

3ª Roda Nacional de Violeiros – ACVVMS 2025

13 de julho (domingo)

Das 11h às 21h

Igreja São Luiz Gonzaga – Rua Tuere, 487, Jardim Columbia – Campo Grande/MS

️ Entrada franca

️ Almoço (Costela Fogo de Chão): R$ 60,00 (antecipado) / R$ 75,00 (no dia)

