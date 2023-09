4º Encontro de Chamamezeiros acontece no domingo com entrada gratuita

Para quem é fã de chamamé, tem programação recheada de atrações, isso porque, no domingo (03), acontecerá o 4º Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul no CTG Farroupilha de Campo Grande, localizado no bairro Monte Castelo. O evento está previsto para começar às 11h e seguirá até a noite.

Para entrar no local e assistir aos shows dos nove grupo e artistas de Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, é gratuito. Agora, se você preferir saborear um almoço delicioso com as tradições gaúchas, será cobrado a parte, assim como as bebidas que estarão disponíveis. O almoço será servido a R$ 30,00 por pessoa, com pagamento no balcão. O CTG fornece pratos, talheres e copos

O evento é uma realização do Instituto Cultural Chamamé MS, com apoio da Secretaria de Estado do Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, e do Centro de Tradições Gaúchas.

Confira as atrações do encontro e se programe:

Desidério Souza, de São Luiz Gonzaga (RS), Grupo Chama Campeira, de Camapuã (MS), Paulo e Sérgio Arguelo, de Campo Grande (MS), David Júnior, de Campo Grande (MS), Fábio Kaida, de Campo Grande (MS), Jaqueline Sanfoneira, de Campo Grande (MS), Caio Escobar, de Campo Grande (MS), Grupo Surungo Bueno, de Dourados (MS), Grupo Fama, de Campo Grande (MS).





