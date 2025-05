6ª edição da 'Temporada Sucata Cultural' em Dourados começa em maio

Com apoio da Lei Paulo Gustavo, a 6ª edição da "Temporada Sucata Cultural" em Dourados terá abertura oficial no dia 9 de maio, às 19h, na sede do Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural e neste ano terá programação de quatro meses com apresentações artísticas gratuitas e a preços populares, reunindo espetáculos teatrais, shows musicais e exposições de artes visuais.



As atividades seguem até agosto e contará com show da cantora douradense Giani Torres, a exposição “Corpo e Manifesto”, do Coletivo Dorcelina Folador (Campo Grande/MS), e o espetáculo teatral "Fruto", solo de João Dias com direção de Társila Bonelli.



Ainda em maio, nos dias 17, 24 e 31, será apresentado o espetáculo teatral "Tudo se acaba em ferrugem e solidão", da atriz Lucrécia Prieto. No mês de junho, a programação traz, no dia 6, o show com a banda SoulRa e a exposição "Reafirmando territórios", do Coletivo Enegrecer.



Já nos dias 7 e 14 de junho, a Pequena Trupe de Circo apresenta o espetáculo circense "Variedades Variadas".

Em julho, no dia 4, será realizado o show da Banda Argonautas e aberta a exposição "Força de Ipê", do artista Daniel Haas. Nos dias 5, 11 e 12 de julho, acontece o espetáculo de dança "Procedimento #6", com Jack Mourão e Reginaldo Borges.



Encerrando a programação, em agosto, o show do Grupo É Do Que Há e a exposição "O tempo quando olho", da artista Sara Welter, estão previstos para o dia 8. Já o espetáculo circense "O caminhante", do artista Gabriel Candeias, terá apresentações nos dias 9, 16 e 23 de agosto.



Nesta edição, o projeto recebeu mais de 47 inscrições de artistas de diversas partes do Brasil. Foram selecionados quatro shows, quatro exposições e quatro espetáculos teatrais, com apresentações semanais. Além disso, a acessibilidade será garantida, com tradução em Libras nos shows e em uma sessão de cada espetáculo. Veja a programação:











Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também