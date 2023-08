8º Fesmorena 2023: Festival de música autoral da Capital abre inscrições

Brenda Leitte, com Assessoria

Estão abertas as inscrições para o '8º Fesmorena 2023', festival que nasceu para despertar nos alunos o estímulo à criação e a desenvolver o dom para a atividade musical, incentivando e revelando jovens talentos Sul-mato-grossenses. Estudantes de 7 a 17 anos de todas as escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul podem participar.

“Esse é o momento perfeito para os estudantes com alma de artista mostrarem todo o seu potencial musical”, afirmou o produtor do evento, Daniel Escrivano. “É um festival aberto àqueles alunos que compõem melodias nos intervalos das aulas e que sonham em subir num palco”, emendou.

As músicas concorrentes têm que ser autorais, originais e inéditas, não podendo ter sido gravadas. São aceitas canções com letras em qualquer idioma, desde que seja enviada na inscrição a tradução na língua portuguesa.

Conforme Escrivano, “no nosso festival, valorizamos a originalidade, a paixão e a confiança. Queremos ver a diversidade de estilos, os acordes únicos e as letras que tocam o coração. Seja nos solos de guitarra, na batida do violão, nos vocais”.

A equipe de jurados é formada por profissionais da música Sul-mato-grossense e está pronta para avaliar cada inscrição com bastante cuidado e apreciar as letras com os arranjos e presença de palco de cada participante

O projeto é incentivado pelo edital REVIVA MAIS II –, da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e prefeitura de Campo Grande; e conta também com o apoio da prefeitura de Dourados, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Detran, Escola Sesi, Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, sendo a realização do IDEACP (Instituto Educacional Alexandrina Carlos Pinheiro).

As inscrições para o festival podem ser feitas pelo site até o dia 22 de setembro. A participação no evento é gratuita. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99243-7931.

