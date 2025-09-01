Menu
Cultura

Abre nesta semana a pré-venda de ingressos para a Ghibli Fest no cinema da Capital

Festival acontece entre 18 de setembro e 1º de outubro; confira a lista de filmes

01 setembro 2025 - 09h52Sarah Chaves
Foto: TohoFoto: Toho  

A Cinemark acaba de divulgar a programação da Parte 1 do GHIBLI FEST 2025, que traz 14 títulos icônicos do Studio Ghibli, incluindo filmes premiados e indicados ao Oscar.

De 18 de setembro a 1º de outubro, os fãs poderão conferir essas obras-primas na Rede Cinemark em mais de 30 cidades, incluindo na unidade no Shopping Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

A pré-venda de ingressos começa no dia 4 de setembro, no site e no aplicativo da Cinemark. Membros do Cinemark Club podem aproveitar a exclusividade do plano Black para garantir ingressos antecipados para o festival.

Além disso, a Cinemark oferece descontos especiais para clientes de empresas parceiras. Clientes Elo pagam apenas R$ 10 no ingresso de filme nacional todos os dias da semana e 50% de desconto em ingressos para qualquer filme. Já clientes Bradesco têm 50% de desconto no ingresso inteiro e no combo promocional Bradesco, além de 50% off nas salas Bradesco Prime em sessões 2D, 3D e XD (exceto D-BOX) ao pagarem com cartões Bradesco ou Bradescard. 

A promoção Vivo Valoriza oferece 50% de desconto no ingresso inteiro (exceto D-BOX) para clientes Vivo e um acompanhante, disponível em todas as categorias do Programa Vivo Valoriza.

Confira a lista completa de filmes que serão exibidos:

 - A Viagem de Chihiro (DUB/LEG) - Vencedor do Oscar

 - Meu Amigo Totoro (DUB/LEG)

 - O Castelo Animado (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar

 - Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (DUB/LEG)

 - O Serviço de Entregas da Kiki (DUB/LEG)

 - Porco Rosso: O Último Herói Romântico (DUB/LEG)

 -Vidas ao Vento (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar

 - Nausicaä do Vale do Vento (LEG)

 - Sussurros do Coração (DUB/LEG)

 - Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (DUB/LEG)

 - Meus Vizinhos, os Yamadas (DUB/LEG)

 - Memórias de Ontem (DUB/LEG)

 - Eu Posso Ouvir o Oceano (DUB/LEG) 

 - Da Colina Kokuriko (LEG)

