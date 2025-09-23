Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Academia de Letras recebe Geraldo Carneiro para uma noite de reflexão e literatura

Evento acontece nesta quinta-feira, no tradicional Chá Acadêmico

23 setembro 2025 - 16h33Taynara Menezes
Evento acontece no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de LetrasEvento acontece no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras   (Foto: Divulgação/ASL)

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) recebe o poeta, letrista, dramaturgo e tradutor Geraldo Eduardo Carneiro, membro da Academia Brasileira de Letras, para uma noite de reflexão e literatura no tradicional Chá Acadêmico, nesta quinta-feira (25), às 19h30, entrada gratuita, no auditório da ASL.

A palestra, intitulada “Uma vida entre as palavras”, traz a trajetória multifacetada do autor, cuja escrita transita entre o erudito e o coloquial, o clássico e o contemporâneo. O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ressalta a importância da presença de Carneiro em Mato Grosso do Sul.

“Ele não traz apenas sua obra, mas fortalece os laços entre a produção literária nacional e a cultura regional, criando pontes entre gerações, estilos e territórios.” Para Henrique, a participação de imortais da ABL em eventos da ASL representa um gesto simbólico de reconhecimento ao vigor intelectual do Estado, “inspirando escritores locais, valorizando a educação e estimulando o diálogo literário”.

Geraldo Eduardo

Geraldo Eduardo Ribeiro Carneiro, ocupante da cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras, nasceu em um ambiente artístico e intelectual, convivendo com figuras como Paulo Mendes Campos, Jacob do Bandolim e Tom Jobim. Estudou Letras na PUC-Rio e integrou a chamada “poesia marginal”, publicando seu primeiro livro em 1974, ao lado de nomes como Cacaso e Francisco Alvim. Como poeta, Carneiro construiu uma obra lírica e sofisticada, marcada por referências filosóficas, humor e musicalidade.

Entre seus livros mais conhecidos estão Verão Vagabundo (1980), Piquenique em Xanadu (1988), Folias Metafísicas (1995), Por Mares Nunca Dantes (2000) e Poesia Reunida (2010). Sua escrita transita entre o erudito e o coloquial, e frequentemente dialoga com outras linguagens artísticas, como o teatro e a música. Em 2016, lançou Subúrbios da Galáxia, uma antologia que celebra quatro décadas de produção literária.

Na música, Geraldo Carneiro é um letrista de destaque, tendo colaborado com nomes como Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Francis Hime e Martinho da Vila, entre muitos outros. Sua parceria com Gismonti rendeu clássicos como Água e Vinho e Bodas de Prata. Como dramaturgo e roteirista, Carneiro também deixou sua marca. Estreou no teatro com Lola Moreno (1979) e escreveu peças como Folias do Coração e Apenas Bons Amigos, em parceria com Miguel Falabella. Na televisão, colaborou em minisséries e adaptações literárias e, ao coescrever a releitura da novela O Astro, recebeu o Prêmio Emmy Internacional.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto do parque
Cultura
Campo Grande abre licitação para construção do Parque Turístico do Céuzinho
O curso é voltado para artistas que já atuam na área
Cultura
Inscrições abertas para curso gratuito de Portagem e Acrobacia Coletiva
Foto: TV TEM/Reprodução
Cultura
Festival gastronômico de comidas típicas ocorre de 10 a 12 de outubro na Capital
Banda pretende disputar a competição internacional
Cultura
Banda da Capital tenta recursos para representar MS em festival internacional de música
Evento reunirá clássicos da sorveteria
Cidade
3º Festival do Sorvete começa neste sábado com promoções e nostalgia
Festival da Carne é principal evento desse fim de semana na Capital
Cultura
Fim de semana tem Festival da Carne, moda inclusiva, stand-up e muito mais
Cena grava no Centro da Capital, próximo ao Mercadão
Cultura
Após sucesso internacional, filme Sul-Mato-Grossense chega às plataformas digitais
Foto: Reprodução
Cultura
"Nova dedetização": Hiper Center emite nota sobre episódio com baratinha em expositor
Show acontecerá na Praça do Rádio, no Centro de Campo Grande
Cultura
Mega Help-Raízes: Campo Grande recebe show de apoio à saúde mental
Márcio Sampaio Ocampos usou a tribuna -
Política
Empresário critica corredor de ônibus na rua Bahia e defende retorno da terceira faixa

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital