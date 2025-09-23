Academia de Letras recebe Geraldo Carneiro para uma noite de reflexão e literatura

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) recebe o poeta, letrista, dramaturgo e tradutor Geraldo Eduardo Carneiro, membro da Academia Brasileira de Letras, para uma noite de reflexão e literatura no tradicional Chá Acadêmico, nesta quinta-feira (25), às 19h30, entrada gratuita, no auditório da ASL.

A palestra, intitulada “Uma vida entre as palavras”, traz a trajetória multifacetada do autor, cuja escrita transita entre o erudito e o coloquial, o clássico e o contemporâneo. O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ressalta a importância da presença de Carneiro em Mato Grosso do Sul.

“Ele não traz apenas sua obra, mas fortalece os laços entre a produção literária nacional e a cultura regional, criando pontes entre gerações, estilos e territórios.” Para Henrique, a participação de imortais da ABL em eventos da ASL representa um gesto simbólico de reconhecimento ao vigor intelectual do Estado, “inspirando escritores locais, valorizando a educação e estimulando o diálogo literário”.

Geraldo Eduardo Ribeiro Carneiro, ocupante da cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras, nasceu em um ambiente artístico e intelectual, convivendo com figuras como Paulo Mendes Campos, Jacob do Bandolim e Tom Jobim. Estudou Letras na PUC-Rio e integrou a chamada “poesia marginal”, publicando seu primeiro livro em 1974, ao lado de nomes como Cacaso e Francisco Alvim. Como poeta, Carneiro construiu uma obra lírica e sofisticada, marcada por referências filosóficas, humor e musicalidade.

Entre seus livros mais conhecidos estão Verão Vagabundo (1980), Piquenique em Xanadu (1988), Folias Metafísicas (1995), Por Mares Nunca Dantes (2000) e Poesia Reunida (2010). Sua escrita transita entre o erudito e o coloquial, e frequentemente dialoga com outras linguagens artísticas, como o teatro e a música. Em 2016, lançou Subúrbios da Galáxia, uma antologia que celebra quatro décadas de produção literária.

Na música, Geraldo Carneiro é um letrista de destaque, tendo colaborado com nomes como Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Francis Hime e Martinho da Vila, entre muitos outros. Sua parceria com Gismonti rendeu clássicos como Água e Vinho e Bodas de Prata. Como dramaturgo e roteirista, Carneiro também deixou sua marca. Estreou no teatro com Lola Moreno (1979) e escreveu peças como Folias do Coração e Apenas Bons Amigos, em parceria com Miguel Falabella. Na televisão, colaborou em minisséries e adaptações literárias e, ao coescrever a releitura da novela O Astro, recebeu o Prêmio Emmy Internacional.

