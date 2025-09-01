Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) lançou oficialmente a edição 2025 do Concurso de Contos “Ulysses Serra”, voltado exclusivamente a autores residentes em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, que tem como objetivo incentivar a produção literária regional, oferece prêmios em dinheiro que variam de R$ 1.000 a R$ 3.000.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16 de setembro de 2025, pelo site. O concurso conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Regras do concurso

Cada participante poderá inscrever um conto inédito e original, com tema livre, respeitando o limite de três páginas.

Os textos devem ser enviados em formato Word, com margens padrão, fonte Times New Roman, corpo 12 e espaçamento simples.

O presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, destacou que o concurso reafirma o compromisso da entidade com o estímulo a novos talentos e o fortalecimento da literatura produzida no Estado.

Ele ressaltou que apenas autores domiciliados em Mato Grosso do Sul poderão participar da seleção.

Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e residir no Estado. A utilização de pseudônimo é obrigatória, garantindo imparcialidade durante a avaliação dos textos pela Comissão Julgadora.

Divulgação dos resultados e premiação

O resultado será anunciado em 10 de outubro de 2025. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 23 de outubro, às 19h30, no auditório da ASL, em evento aberto ao público.

Durante a premiação, serão lidos os contos dos três primeiros colocados, com entrega dos seguintes prêmios:

1º lugar: R$ 3.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.000

O Concurso de Contos “Ulysses Serra” homenageia o escritor corumbaense que foi um dos fundadores da Academia.

