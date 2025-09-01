Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos

Iniciativa valoriza escritores locais com prêmios de até R$ 3 mil e inscrição gratuita

01 setembro 2025 - 19h04Carla Andréa

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) lançou oficialmente a edição 2025 do Concurso de Contos “Ulysses Serra”, voltado exclusivamente a autores residentes em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, que tem como objetivo incentivar a produção literária regional, oferece prêmios em dinheiro que variam de R$ 1.000 a R$ 3.000.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16 de setembro de 2025, pelo site. O concurso conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Regras do concurso

Cada participante poderá inscrever um conto inédito e original, com tema livre, respeitando o limite de três páginas.

Os textos devem ser enviados em formato Word, com margens padrão, fonte Times New Roman, corpo 12 e espaçamento simples.

O presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, destacou que o concurso reafirma o compromisso da entidade com o estímulo a novos talentos e o fortalecimento da literatura produzida no Estado.

Ele ressaltou que apenas autores domiciliados em Mato Grosso do Sul poderão participar da seleção.

Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e residir no Estado. A utilização de pseudônimo é obrigatória, garantindo imparcialidade durante a avaliação dos textos pela Comissão Julgadora.

Divulgação dos resultados e premiação

O resultado será anunciado em 10 de outubro de 2025. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 23 de outubro, às 19h30, no auditório da ASL, em evento aberto ao público.

Durante a premiação, serão lidos os contos dos três primeiros colocados, com entrega dos seguintes prêmios:

1º lugar: R$ 3.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.000

O Concurso de Contos “Ulysses Serra” homenageia o escritor corumbaense que foi um dos fundadores da Academia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Cultura
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Foto: Toho
Cultura
Abre nesta semana a pré-venda de ingressos para a Ghibli Fest no cinema da Capital
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Cultura
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Família Luzo
Cultura
Identidade sul-mato-grossense: Família leva tradição do laço comprido no sangue
1ª edição da festa foi um sucesso.
Cultura
Expogenética quer se tornar o "Barretão" de MS
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
Cultura
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças
Cultura
'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças
Foto: Roberto Ajala
Cultura
Morada dos Baís reabre com nova programação cultural em Campo Grande
Capital ganha versão digital inspirada em "Bobbie Goods" para celebrar seus 126 anos
Cultura
Capital ganha versão digital inspirada em "Bobbie Goods" para celebrar seus 126 anos
Liniker
Cultura
SESC MS 79 anos: Liniker e Silveira se apresentam no Parque das Nações Indígenas

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras