Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) marcará presença na 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul – Bienal Pantanal, com uma programação diversificada que inclui o projeto Leituras & Conversas, interação com o público leitor e a participação de mais de uma dezena de imortais em diferentes atividades.

No estande da ASL, acadêmicos estarão disponíveis para dialogar com visitantes e apresentar suas obras. Entre os títulos que terão seus autores presentes estão “Nadas em busca dos tudos”, “Um Palmo e Meio de Proseio”, “Senhorinha Barbosa”, “Poemas em Tempo de Sol”, “Catador de invisível” e “História sem Nome - Lembranças de uma menina quase gêmea”.

De acordo com o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, a realização da Bienal representa um marco para a literatura no Estado.

“Os temas a serem abordados em seminários, oficinas e palestras com autores consagrados nacional e regionalmente trazem para a educação e a cultura a importância da discussão do pensamento como forma de desenvolvimento social”, destacou.

Um dos destaques da participação será a edição especial do Leituras & Conversas, marcada para a próxima quinta-feira (9), às 17h30, no auditório Pedro de Medeiros.

A mesa reunirá as acadêmicas Maria Adélia Menegazzo, Lenilde Ramos, Lucilene Machado e Sylvia Cesco, com foco na obra de Clarice Lispector, considerada uma das escritoras mais revolucionárias da literatura brasileira do século XX.

Além deles, também participarão das atividades acadêmicos como Elizabeth Fonseca, Ileides Müller, Marcos Estevão, Samuel Medeiros, Theresa Hilcar, Ana Maria Bernardelli e Emmanuel Marinho.

