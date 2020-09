Acontece hoje a 1ª Parada online da Cidadania e do Orgulho LGBTQIA+/MS

Devido ao isolamento social imposto pela pandemia global do novo coronavírus, a Parada da Diversidade de Mato Grosso do Sul precisou se adaptar a situação. O evento levou 25 mil pessoas as ruas de Campo Grande no ano passado, segundo dados da Guarda Municipal.

Para mostrar o orgulho e celebrar conquistas, o Fórum Estadual LGBT-MS decidiu realizar neste domingo (20) a partir das 16h, a Parada da Diversidade online de Mato Grosso do Sul no canal do Youtube da entidade.

O tema do ato deste ano é “A DEMOCRACIA TEM TODAS AS CORES” e a expectativa da organização é de atrair o máximo de pessoas entre LGBT+ e simpatizantes nos municípios do estado e fora dele, e será transmitida simultaneamente em canais no YouTube do Fórum e da cantora Paolla, os convidados vão interagir remotamente, com os apresentadores ao vivo, respeitando todas as medidas de biossegurança, em estúdio. A previsão é que a Parada tenha cerca de 4 horas de duração. Quase 60 artistas, entre recados e vídeos de artistas do MS do e do Brasil, o evento contará com a participação de uma Drag Queen Peruana.

Com apresentação e participação de vários influenciadores, artistas nacionais e regionais como Hugo Bonemer (ator Global), Mauro Sousa (Diretor da Maurício de Sousa Produções - Turma da Mônica), Dumaresk (The Circle Brasil - Netflix) e da blogueira Thiessa, todos de forma totalmente voluntária, inclusive o show de encerramento, a cantora Paolla, que cedeu parte da estrutura do seu show, transmissão no seu canal e se apresentará voluntariamente.

Para Felipe Hespporte, um dos artistas do evento, é muito importante a realização da Parada, mesmo que online, “Eu nunca duvidei da importância até eu ir pela primeira vez, presencialmente, há uns 4 anos, coincidindo quando havia começado a me montar. Quando pude estar lá, senti a felicidade de uma comunidade em um dia onde todos podem ser o que são, sem medo de estarem ali celebrando isso. Com essa pandemia, que pegou todos de surpresa, fazer uma versão online do evento é uma maneira de lembrarmos que teremos essa mesma sensação, porém em suas casas, seguros do vírus. Nessa loucura toda o entretenimento on-line aumentou ainda mais, e a necessidade do consumo dele também,acaba sendo até mais fácil para alguns artistas “de casa” se expressarem e estarem ali, em comunidade, ou até mesmo atingir um outro público que não poderia estar, mesmo se fosse presencial. É muito bom sempre ter quem lute pela comunidade e tenta acrescentar para trazer essa alegria pra todos, ajuda e união nunca é demais”, explica.



Felipe Hespporte ao lado de sua Drag Queen, Andrômeda Black.

Para Edmilson Cardoso da Cruz, Presidente do Fórum Estadual LGBT-MS, a expectativa é grande, “confiamos que a nossa população LGBT+ e as pessoas aliadas com a nossa pauta, reajam de forma extremamente positiva diante das atrações, nesse sentido, a Parada online tem como objetivo ampliar a voz da população LGBT+ de MS junto à comunidade e oferecer um aporte para que os Movimentos Sociais, ONGs conquiste mais espaço, principalmente nos dias de hoje onde vivemos um cenário totalmente truculento para nós LGBT+, esperamos que as apresentações além de bonita, sejam poderosas e impactantes para que as pessoas reflitam sobre a nossa forma de viver e espalhar o amor na sociedade contemporânea”, finaliza.

