Adriane recebe prefeitos do Corredor Bioceânico na Casa de Cultura

Os prefeitos e as delegações dos municípios que compõem o Corredor Bioceânico visitaram a Casa de Cultura, em Campo Grande, nesta semana. Representantes de países como Bolívia e Peru conheceram o espaço, visitaram exposições e assistiram as apresentações culturais, que contou com repertório de músicas regionais e sucessos brasileiros.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, destacou a importância da troca cultural entre os países vizinhos. “Hoje temos aqui uma exposição belíssima, ‘Povos da Terra’, da artista GHVA, que veio de Rondônia para expor sua arte em nossa Capital. Convido a todos a conhecerem a Casa de Cultura e essa mostra especial. Aproveitem esse momento de confraternização e conexões. Sejam muito bem-vindos a Campo Grande, a capital da sua oportunidade”, disse ela.

O secretário da Semades (Secretarua Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Ademar da Silva Jr., reforçou a relevância do evento para a economia local. “Estamos apresentando Campo Grande aos países da Rota Bioceânica. A cidade está se tornando, na prática, a capital das oportunidades, impulsionando o desenvolvimento econômico, a geração de renda e emprego. Isso permitirá investimentos em infraestrutura, saúde e educação, sempre priorizando o cidadão”, afirmou.

Já o secretário-executivo de Cultura, Valdir Gomes, ressaltou a importância da integração entre os municípios. “A cultura tem papel fundamental nessa conexão. Nossa prefeita tem um olhar atento para o turismo e o crescimento da cidade. Queremos que os visitantes levem um pouco da nossa cultura e, ao mesmo tempo, nos convidem para conhecer a deles. É essa troca que fortalece a região”, disse.

Campo Grande como hub estratégico da Rota Bioceânica

A visita ocorreu como parte da programação dos envolvidos no Corredor Bioceânico que estão em Campo Grande para o Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, realizado nos últimos três dias.

Cada vez mais próximo da concretização, o Corredor Bioceânico tem o potencial de transformar a logística e o comércio internacional, conectando o Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte chileno. Isso fará de Campo Grande um importante polo de distribuição para produtos do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzindo custos e tempo de transporte.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também