Agenda: Arraiá de Santo Antônio, feira de artesanato e teatro fecham o domingo

Neste domingo (11), além da segunda edição da feira 'O Balaio' , tem atração com contação de história para as crianças, festa junina do Arrail de Sanro Antônio, e muita música.



Veja a lista feita pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e a Fundação de Cultura.



Espaço Sesc – O "Espaço Sesc" tem as contações de histórias de Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro "Conte histórias para crianças".

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita



Arraial de Santo Antônio - Em sua 21ª edição, a tradicional festa junina de Campo Grande terá muita música, quadrilha, comidas típicas e brincadeiras. No domingo tem apresenta do grupo de forró Ipê da Serra e da dupla sertaneja Patrícia e Adriana.

Hora: a partir das 16h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita



Festa junina Okinawa - A Associação Okinawa de Campo Grande tem quermesse neste domingo com gastronomia e danças típicas. Na programação terá sobá, espetinho, sopa de cabrito e muito mais.

Hora: 17h

Local: Rua dos Barbosas, 110

Entrada: Gratuita



O Balaio Feira Criativa - Com 180 expositores, O Balaio será palco para o show de Francisco, el Hombre, banda que toca música latina, que nasceu do encontro do México com o Brasil.



Quem abre o show de Francisco, el Hombre é o duo Vozmecê, que há quatro anos segue tocando música de rua.



Hora: das 16h às 23h

Local: Avenida Calógeras, em frente à Esplanada ferroviária

Entrada: Gratuita



"Como nascem as estrelas" – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste fim de semana.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

