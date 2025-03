Agenda: Confira os bloquinhos que vÃ£o agitar a folia neste sÃ¡bado de Carnaval

O feriadão de Carnaval não vai dar folga aos foliões da Capital, com opções de entretenimento para todos os gostos, além dos bloquinhos, as programações mais tranquilas para curtir com a família também estão na agenda. Confira:

SÁBADO

Bloco do Reggae - Um dos maiores encontros de reggae e sound systems do Mato Grosso do Sul. O bloco terá atrações para crianças até apresentações do reggae local no Palco Lincoln Gouveia. Será das 17h às 23h, na Esplanada Ferroviária (Maria Fumaça). Entrada é gratuita.

Bloco Acorda galo - Para quem topa acordar com as galinhas, nasce um bloco matinal. Traga sua caneca para tomar café ao som do samba do caramelo. A partir das 8h, na Na Esplanada Ferroviária. Entrada será pelo calçadão da Morada dos Baís.

Bloco Cordão da Valu - Abram alas para um dos blocos tradicionais da Capital, o Cordão da Valu promete lotar a Esplanada. Pode entrar com cooler, mas não pode garrafa. Começa às 15h, na Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103). Entrada é gratuita.

Bloco Ipa Lelê - Para quem curte folia com ritmos variados, agora é a vez do bloco Ipa Lelê. Começa às 15h, no Eder Beer, localizado na Avenida Mato Grosso. Entrada é gratuita.

CarnaLup 2025 - Curta a vibe vibrante do Carnaval com o DJ João Rosa, Simborae e Nivi/Toni. A partir das 17h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: a partir de R$ 40,00 ingressos pelo site.

Carnaval do Don - O Don Menegazzo edição mulheres conta com a presença Karla Coronel, Isa Ramos, Lauren Cury e DJ Japão em ritmo de Carnaval. A partir das 19h, no Don Menegazzo, localizado na Rua Abdul Kadri, 52. Entrada: a partir de R$ 20,00 ingressos pelo site.

Crush de Carnaval - Beijos valendo bebidas aqui na Daza Club para quem curte azaração na folia de Carnaval. Começa às 23:59h, na Daza club, localizada na Rua Marechal Rondon, 2181. Entrada: a partir de R$ 15,00 (Ingressos pelo site).

Especial anos 2000 - As bandas Hitma e !Red! vão te transportar direto aos anos 2000 com os hits que marcaram a MTV. A partir das 19h, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 25,00 ingressos pelo site.

Passarinhada do Cine Aves - Leve sua câmera e muita curiosidade para dar boas-vindas ao projeto Cine Aves. A condução da passarinhada será realizada pela equipe do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. A partir das 7h, no Bosque da Paz. Entrada: inscrição por Google Docs (Link para inscrição).

Especial Linkin Park e System of a down - E para quem não é tão fã das marchinhas, vem ai o CarnaRock para curtir o carnaval em um estilo diferente. A partir das 19h, no Sunset Growler Station. Entrada: a partir de R$ 40,00 ingressos pelo site.

O último brinde - Despedida do Irlândes Pub com DJ Magão, Kefla e a banda Nosso mundo. A partir das 20h, no Irlândes Pub. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

Carnarock Underground - O Mirante Pub recebe as bandas Bravo e Meio, Im'Pistol, Stellara e Xupakabras, direto de Dourados (MS) para agitar o seu Carnaval com muito rock'n'roll. A partir das 21h, no Mirante PUB. Entrada: a partir de R$ 20,00 ingressos pelo site.

Especial Metallica, Kiss e Black Sabbath - Carnaval com rock no Blues Bar, com as bancas Stone Crow e Hellora. A partir de 20h, no Blues Bar. Entrada: R$ 30.

Shopping Norte Sul Plaza - Oficinas de Cadeira da beleza, pintura facial, artesanato, máscaras, cabelo maluco e muito mais no Norte Sul Plaza. Será das 14h às 20h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: inscrição prévia pelo aplicativo do Shopping.

Shopping Campo Grande - Bailinho de Carnaval com concurso de fantasias envolvendo toda a família. Será das 16h às 20h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita. Inscrição pelo site.

19° Edição da Feira Ziriguidum - Feira cultural e de economia criativa com programação infantil nessa edição de Carnaval. Desfile de fantasia e com a presença de Pepa "O palhaço que é fogo". A partir das 16h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

