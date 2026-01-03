Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cultura

Agenda cultural tem rock nacional, feiras criativas e noite eletrônica na Capital

Programação reúne shows gratuitos, eventos ao ar livre, atrações para toda a família e opções para quem quer curtir até à noite

03 janeiro 2026 - 10h33Taynara Menezes
Feira Ziriguidum Feira Ziriguidum   (Foto: Redes sociais )

Sábado

Rock Nacional no Irlandês - Clássicos do rock nacional tomam conta do pub com apresentações de Léo Maciel, Farrapos e Trapos e Bortoti.

Local: Irlandês Pub – Chácara Cachoeira

Horário: 18h

Entrada: gratuita

Festa do Pop ao Rock - O Blues Bar traz uma viagem musical dos anos 60 aos 2000 com as bandas Prepotentes e Cover Up.

Local: Blues Bar

Horário: a partir das 20h

Entrada: R$ 30

Feira Cultural Coopharádio - Edição de férias com foco nas crianças, com brincadeiras e atividades culturais para toda a família.

Local: Praça V – Coopharádio

Horário: 17h às 22h

Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum - Primeira feira do ano com mais de 180 expositores, economia solidária e pôr do sol tradicional.

Local: Praça do Preto Velho

Horário: 16h às 22h

Entrada: gratuita

Moroder – Sounds of the Future - A noite eletrônica promete pista cheia com DJs Rcruzk, Lu.i e Joca Joaquim, misturando disco e eletrônico.

Local: Capivas Cervejaria

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Domingo

Feira Borogodó - Primeira edição de 2026 reúne mais de 300 expositores com artesanato, gastronomia, moda autoral e atrações culturais.

Local: Praça do Bairro Coophafé

Horário: 9h às 15h

Entrada: gratuita

Pontokê - Para quem gosta de cantar, o Ponto Bar abre a noite com karaokê comandado por Bruandra Guel.

Local: Ponto Bar

Horário: 21h

Entrada: gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vitinho Park é uma das atrações disponíveis
Cultura
Procurando diversão nas férias? Shopping reúne opções de lazer para toda a família; confira
Feira Ziriguidum
Cultura
Primeiro fim de semana de 2026 tem hip hop, rock, festas e feiras culturais na Capital
Rapper indígena Guarani Kaiowá lança clipe com estética digital e VFX
Cultura
Rapper indígena Guarani Kaiowá lança clipe com estética digital e VFX
Queima de fogos na 14 de Julho
Cultura
Não sabe onde passar o Réveillon? Capital tem opções para todos os estilos na virada para 2026
Réveillon Nova Zelândia 2026 -
Internacional
Ano Novo pelo mundo: saiba qual país deu as boas-vindas a 2026
Luan Santana -
Agronegócio
Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026
A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos,
Cultura
Curta-Metragem regional de ficção está com seleção aberta na Capital
Feira Central de Campo Grande
Cultura
Feira Central abre hoje e amanhã com horário especial de final de ano
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Geral
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Foto: Divulgação
Cultura
Museu da Imagem e do Som se prepara para reabrir com novidades em janeiro de 2026

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital