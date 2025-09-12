Wanessa Camargo, Zé Neto & Cristiano e Michel Teló agitam a Capital neste fim de semana

O segundo fim de semana de setembro promete entretenimento para todos os públicos, com shows sertanejos, parada LGBT+ , muitas opções de barzinhos e diversão para a garotada. Confira os demais eventos na agenda abaixo:

SEXTA-FEIRA

Capivas - A cervejaria traz uma nostalgia em mais uma edição do 'O Baile Todo', com uma sequência de funks ano 2000 com DJ TGB e DJ Damazio. Horário: 19h.

Magic Dragon – Castelo medieval, dragões e torre integram o cenário da atração que tem 276 metros. O brinquedo traz ainda dois escorregadores infláveis temáticos, dragão mecatrônico e mais de 200 mil bolinhas em uma piscina incrível. O valor é de R$ 50 por 50 minutos de diversão e PCD (Pessoa com Deficiência) têm desconto de 50% mediante apresentação de carteirinha ou laudo. De segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos do meio-dia às 20h.

Adoleta Jump Park – Com 1.600 metros de pura diversão, o Adoleta é o maior parque inflável da América Latina e está localizado no estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente à Fórmula Academia. A atração traz 22 brinquedos infláveis gigantes para toda a família. Os ingressos têm valor de R$ 59,90 (por 30 minutos). PCD (Pessoa com Deficiência) têm desconto de 50% no ingresso, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. O espaço conta com monitores. Funciona de terça a sexta-feira das 16h às 22h, sábado das 15h às 22h e domingo das 15h às 21h.

Ita Center Park – Sucesso das décadas de 1990 e 2000, o Ita Center Park volta a Campo Grande com uma seleção de brinquedos que agradam desde os amantes da adrenalina até quem prefere experiências mais tranquilas. Os ingressos têm preço inicial de R$ 15 e o horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

SÁBADO

Zé Neto e Cristiano e Menos é Mais - É sertanejo e pagode unidos no mesmo evento. O show inicia às 16h no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês com entrada: a partir de R$ 150,00.

Parada LGBT+ - A 22ª edição da Parada LGBT+ de Mato Grosso do Sul acontece a partir das 14h na Praça do Rádio, o evento terá show da cantora Wanessa Camargo. Entrada gratuita.

DOMINGO

Michel Teló - O sertanejo fica responsável de comemorar a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, no Eco Park. A apresentação acontecerá à partir das 17h, mas o local estará aberto a apatir das 9h com entrada day-use.

K-pop - O movimento que tem ganhado espaço em MS, realiza uma ação solidária na praça Bosque da Paz, a partir das 14h. O intuito é reunir os fãs do grupo sul-coreano BTS e arrecadar alimentos não pereciveis para ajudar famílias carentes.

Bruna Louise - A comediante sem papas na língua chega a Capital com seu stand-up de assuntos do cotidiano, todos abordados de forma divertida. A apresentação acontece às 22h, no Teatro Dom Bosco, com

ingressos a partir de R$ 40,00.

