Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Wanessa Camargo, Zé Neto & Cristiano e Michel Teló agitam a Capital neste fim de semana

A agenda ainda conta com diversas opções de barzinhos e diversão para a garotada

12 setembro 2025 - 16h52Taynara Menezes

O segundo fim de semana de setembro promete entretenimento para todos os públicos, com shows sertanejos, parada LGBT+ , muitas opções de barzinhos e diversão para a garotada. Confira os demais eventos na agenda abaixo: 

SEXTA-FEIRA 

Capivas - A cervejaria traz uma nostalgia em mais uma edição do 'O Baile Todo', com uma sequência de funks ano 2000 com DJ TGB e DJ Damazio. Horário: 19h. 

Magic Dragon – Castelo medieval, dragões e torre integram o cenário da atração que tem 276 metros. O brinquedo traz ainda dois escorregadores infláveis temáticos, dragão mecatrônico e mais de 200 mil bolinhas em uma piscina incrível. O valor é de R$ 50 por 50 minutos de diversão e PCD (Pessoa com Deficiência) têm desconto de 50% mediante apresentação de carteirinha ou laudo. De segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos do meio-dia às 20h. 

Adoleta Jump Park – Com 1.600 metros de pura diversão, o Adoleta é o maior parque inflável da América Latina e está localizado no estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente à Fórmula Academia. A atração traz 22 brinquedos infláveis gigantes para toda a família. Os ingressos têm valor de R$ 59,90 (por 30 minutos). PCD (Pessoa com Deficiência) têm desconto de 50% no ingresso, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. O espaço conta com monitores.  Funciona de terça a sexta-feira das 16h às 22h, sábado das 15h às 22h e domingo das 15h às 21h. 

Ita Center Park – Sucesso das décadas de 1990 e 2000, o Ita Center Park volta a Campo Grande com uma seleção de brinquedos que agradam desde os amantes da adrenalina até quem prefere experiências mais tranquilas. Os ingressos têm preço inicial de R$ 15 e o horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

SÁBADO 

Zé Neto e Cristiano e Menos é Mais - É sertanejo e pagode unidos no mesmo evento. O show inicia às 16h no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês com entrada: a partir de R$ 150,00.

Parada LGBT+ - A 22ª edição da Parada LGBT+ de Mato Grosso do Sul acontece a partir das 14h na Praça do Rádio, o evento terá show da cantora Wanessa Camargo. Entrada gratuita.

DOMINGO

Michel Teló - O sertanejo fica responsável de comemorar a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, no Eco Park. A apresentação acontecerá à partir das 17h,  mas o local estará aberto a apatir das 9h com entrada day-use.

K-pop - O movimento que tem ganhado espaço em MS, realiza uma ação solidária na praça Bosque da Paz, a partir das 14h. O intuito é reunir os fãs do grupo sul-coreano BTS e arrecadar alimentos não pereciveis para ajudar famílias carentes.

Bruna Louise - A comediante sem papas na língua chega a Capital com seu stand-up de assuntos do cotidiano, todos abordados de forma divertida. A apresentação acontece às 22h, no Teatro Dom Bosco, com
ingressos a partir de R$ 40,00.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Apresentação aconteceu hoje a tarde em São Paulo
Cultura
De Dourados para o mundo: Brô MC's leva rap indígena de MS ao The Town
O primeiro outdoor atraiu Armys de diferentes cidades e consolidou o projeto como ponto de encontro da comunidade local
Cultura
Fãs de K-pop promovem ação solidária e fortalecem movimento na Capital
Atrizes responsáveis pelo espetáculo
Cultura
Com comédia mordaz, peça 'Três Mulheres Altas' desembarca na Capital em outubro
O famoso hambúrguer inspirado no artista
Cultura
Almir Sater vira inspiração para hambúrguer e criador espera encontro na Capital
Raça Negra será atração principal do evento
Cultura
Curta Raça Negra e ajude o natal de uma criança; entenda
Foto: Divulgação
Cultura
Editora de livros gospel e em braile marcará presença na 1ª Bienal do Livro do Pantanal
A exposição dá destaque ao protagonismo indígena
Cultura
"Artistas da Natureza" fica em exposição até 26 de setembro em Campo Grande
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Cultura
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Cultura
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande