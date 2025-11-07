Fim de semana tem Ana Castela, Mundo Bita e chegada do Papai Noel na Capital

O fim de semana na Capital promete agito para todos os públicos, neste sábado a boiadeira chega na Rodeo Fest Campo Grande, mas a criança também pode se preparar porque a apresentação do Mundo Bita chega junto com o Papai Noel no Bosque dos Ipês, além dessas atrações tem brechó e muito mais.
SEXTA (7/11)
Geraldo Espíndola & Marcelo Loureiro – “Saudações Pantaneiras” - Dois grandes nomes da música sul-mato-grossense se unem em um espetáculo que celebra o Pantanal com arranjos inéditos e releituras de clássicos.
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Horário: 19h
Entrada: gratuita
Rainhas do Soul – Dora Sanches e Quinteto - A cantora Dora Sanches presta um tributo emocionante às vozes poderosas do soul, como Aretha Franklin e Nina Simone. Um show cheio de energia, técnica e emoção.
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo
Horário: 20h
Entrada: R$ 140,00
Abba Alive – Tributo ao ABBA - Os maiores sucessos do grupo sueco ganham vida em um espetáculo vibrante, com figurinos, coreografias e arranjos fiéis aos originais.
Local: Centro de Convenções Palácio Popular da Cultura – Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678
Horário: 21h
Entrada: R$ 80,00 a R$ 280,00
DJ Deumathh + DJ Jubba - Para encerrar a noite em clima de festa, o Capivas recebe os DJs Deumathh e Jubba com sets quentes e pista garantida até tarde.
Local: Capivas
Horário: a partir das 22h
Entrada: não informada
SÁBADO (8/11)
Papai Noel - O bom velhinho chega no Shopping Bosque dos Ipês, ele não vem sozinho, para animar a criançada ainda tem apresentação do Mundo Bita. Local: Shopping Bosque dos Ipês Horário: 15h
Bazar Chic Beneficente – 9ª edição - A nona edição de um dos bazares mais aguardados do ano traz descontos de até 95% em roupas e acessórios de grife. São mais de 9 mil peças à venda em prol de ações beneficentes.
Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista
Horário: 13h às 18h
Entrada: gratuita
Pantanal Moto Weekend - Um evento que reúne motos, gastronomia, música e oficinas criativas no Norte Sul Plaza. Ideal para quem curte rock, velocidade e cultura alternativa.
Local: Estacionamento G do Norte Sul Plaza
Horário: a partir das 11h30
Entrada: gratuita
O Jogo da Virada – Cia Theatron - Espetáculo teatral que aborda o vício em apostas online e suas consequências familiares e emocionais. Uma reflexão atual e necessária.
Local: Vila Morena – Altos da Avenida Afonso Pena
Horário: 18h
Entrada: gratuita
Tributo a Marília Mendonça – Larissa & Mariana - As cantoras homenageiam a eterna Rainha da Sofrência em um show emocionante, com os maiores sucessos da artista.
Local: Sunset Growler Station
Horário: 18h
Entrada: a partir de R$ 40,00
Ana Castela - A boiadeira chega ao Parque de Exposições com seus hits e a energia contagiante no Rodeo Fest Campo Grande 2025.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Horário: 19h
Entrada: consultar valores
Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro - Pai e filho apresentam um espetáculo repleto de ritmos amazônicos, misturando lambada, guitarrada e pop tropical.
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Horário: 19h
Entrada: gratuita
Volta ao Mundo sobre Rodas - Mais de 130 patinadores celebram os 15 anos da Escola André Volnei com um espetáculo que percorre culturas e países através da patinação artística.
Local: Ginásio Poliesportivo do Rádio Clube Campo
Horário: 19h
Entrada: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)
Carnage Fest - Uma noite intensa de metal com as bandas Almanon, Buzkashi, MaximumConspiracy, Desolaction e God of Carnage.
Local: Buteco do Miau
Horário: 19h
Entrada: R$ 25,00
DOMINGO (9/11)
6ª Feira Underground – Edição Halloween - A Praça Cuiabá recebe mais uma edição da feira alternativa, com bandas autorais, brechós, expositores e concurso de fantasias com prêmios.
Local: Praça Cuiabá – Avenida Noroeste
Horário: 16h às 22h
Entrada: gratuita
Oficina de Artesanato – Embalagens Natalinas - Atividade gratuita e criativa para quem quer aprender a reutilizar materiais e produzir embalagens natalinas personalizadas.
Local: Norte Sul Plaza – corredor lateral da loja Sonho dos Pés
Horário: 14h às 16h
Entrada: gratuita
Festa “Dia das Bruxas” - O clima de Halloween toma conta do Capivas com fantasias, trilha sonora temática e muita animação.
Local: Capivas Cervejaria
Horário: a partir das 19h
Entrada: R$ 10,00